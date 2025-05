Profesor Vladimir Vuletić, komentarišući slučaj studenta Stojakovića, za Kurir ocenjuje da se za takve uvek negde nađe neko mesto.

- Ima ih još koji su, kao u ovim blokadama, postali mejnstrim - kaže Vuletić, ističući da je za njega bitnije to što su upravo sve ovo dopustile uprave fakulteta.

- One su ne samo dozvolile već i podstrekivale studente da blokiraju fakultete. Ništa tu nije bilo spontano i to se sve više pokazuje. I sada kao izmišljaju neki spas za univerzitet, a oni su ga gurnuli u provaliju. Naime, ovaj student Stojaković je samo jedan u nizu takvih, dobio je stipendiju i uzeo je. Tema su oni koji su ih sve podstrekivali na to - konstatovao je Vuletić.