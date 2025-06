Traže način

- Niko od njih tu ne veruje stvarno da može da doći do smene vlasti na ovim izborima, niti je priča suštinski vezana za izbore. Rezultat će izvesno biti u korist vladajuće koalicije, a to će biti iskorišćeno kao motiv za održavanje tenzija i dalju radikalizaciju protesta. Oni traže način da vlast optuže za izbornu krađu, neregularne izborne uslove, monopolizaciju medija kako bi se prosto održala ta vatra nestabilnosti, a lokalni izbori tu nikako nisu ključni. Blokaderska energija u Srbiji jeste u padu, ali i dalje vlada solidna polarizacija u narodu i verujem da će potrajati do jula i godišnjih odmora. Tražiće se novi i novi razlozi za tenzije sve dok narod to bude dozvoljavao - smatra Miletić.