Kada narodni poslanik svesno iznese neistinu, to nije samo politički promašaj - to je grubo obmanjivanje građana i otvoreno gaženje osnovnih principa odgovornosti i istine u javnom govoru. A Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde i narodna poslanica, iznela je teške optužbe na račun predsednika Srbije, pozivajući se na navodne dokaze francuske policije. Međutim, ispostavilo se da su te tvrdnje netačne: na pakovanjima droge pronađene pre tri godine u policijskoj akciji na Tahitiju nije bio lik Aleksandra Vučića, već predsednika Kolumbije Gustava Petra.

- Da održi konferenciju za medije u Skupštini Srbije sa ista dva poslanika koja su služila kao dekor i da se izvini predsedniku Aleksandru Vučiću i članovima njegove porodice za brutalne laži koje je iznela. Ako to izostane, znači da je svesno lagala i obmanjivala javnost i onda mora da odgovara u skladu sa zakonima ove zemlje. Krajnje je vreme da to patološko laganje dobije epilog ili u skladu s medicinom, ili u skladu s pravom. Trećeg nema - poručio je Jovanov.

- To je neprimereno. Meni je krivo što poslanici opozicije nisu pretrpeli sankcije nakon haosa koji je nastao prilikom zasedanja Skupštine početkom marta, jer to pokazuje da je svakome sve dozvoljeno. I u drugim zemljama postoji opozicija, ali tamo je nemoguće izreći ovakve gnusne optužbe na račun predsednika države i da se posle toga ponašate kao da se ništa nije desilo - ističe Simonović Bratić.

- To bi mogla da bude zajednička odluka stranke iz koje dolazi i njena lična, ali zaista treba da počnemo da govorimo o javnom interesu i tačnom informisanju građana. Jer na ovako bombastičan način raditi nešto, i to uz podršku dela medija koji se isto nisu izvinjavali svojim čitaocima i gledaocima za obmanu, stvarno je neodgovorno . Pogotovo što u ovako podeljenom društvu mora da postoji mnogo veća odgovornost - konstatovao je Antonijević.

- Verujem da ovo povlači čak i krivičnu odgovornost. Naime, ako bi predsednik odlučio da je tuži, snosila bi i te kako odgovornost, ali ne verujem da će on to i učiniti jer ni ranije nije slično reagovao. No, ono što je važnije u ovom slučaju, jeste osuda javnosti. Jednostavno, takva brutalna kampanja kriminalizacije mora javno da se osudi, da se pozove na odgovornost, jer upravo Tepićeva spada u one koji i te kako pozivaju na odgovornost predstavnike vlasti, a nikada sama nije pokazala ni minimum odgovornosti - ističe Graovac.