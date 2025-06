- Pupin forum je nastao sa jasnom idejom: da otvorimo prostor za iskren, argumentovan i strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Osnovna pretpostavka bila je da u regionu i prema SAD postoji deficit poverenja, često i pogrešnih pretpostavki o motivima i interesima one druge strane. Želeli smo da to promenimo, i to ne samo formalnim putem, već i okupljanjem ljudi koji poznaju obe zemlje, i imaju kapacitet da pomognu u prevazilaženju tih prepreka.