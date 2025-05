- Poruke koje je Tenijeva uputila jasno pokazuju da administracija Donalda Trampa uvažava i poštuje Srbiju, da smatra da smo značajan partner u regionu, ali i da ima mesta za dalje jačanje srpsko-američkih odnosa. Posebnu pažnju zaslužuje i činjenica da je Tenijeva, dok je boravila u Beogradu, imala komunikaciju sa samim Trampom i da je on to iskoristio da potvrdi svoj dobar odnos prema Srbiji, kao i to da namerava da poseti našu zemlju. Mogu da pretpostavim da bi američki predsednik svoju posetu Beogradu povezao sa imenovanjem novog ambasadora, koji je srpskih korena. Sve to je jasan znak promene odnosa Amerike prema srpskom narodu i državi i otklanja svaku sumnju i spekulacije o krizi u odnosima između srpskog i američkog predsednika i generalno krizi na relaciji Beograd - Vašington - kaže Milivojević i dodaje: