- Znate, mnogo mi je teško kada se prisećam scena od sinoć jer ono što smo videli sinoć nigde nismo videli. Sve se to dešavalo u jednom kafiću na Novom Beogradu, pored studenjaka. Studenjaka gde sam živeo protekle tri godine do skora, ali ja sam došao u taj kafić da obiđem i porazgovaram sa svojim prijateljima koje nisam video pet meseci jer se ja još uvek osećam kao deo studenjaka, kao deo te priče. Došao sam da porazgovaram sa kolegama, da ih pitam kako su. Znate, pet meseci se nismo videli od početka svega ovoga, a do tada smo delili i ispite i smeh, ali i nesanicu dok smo spremali te ispite. Delili smo dan i noć. Svaki dan smo bili zajedno, i onda u proteklih pet meseci uopšte nismo imali priliku da se vidimo. Došli smo, razgovarali tamo, družili se, i kada smo pokušali da izađemo ispred kafića, Vladimir Balać je bio sa mnom tada, i Luka Lalošević, i Milutin Mijović, tu su bili i Milutin, Cimeša i Luka Jevtić. Bez ikakvog povoda, bez ikakvog upozorenja, bez reči, počeli smo da dobijamo limenke po glavi, bacane su na nas limenke, flaše, gađani smo i to veoma precizno. Znate, mene je pogodila posred lica limenka, potom su počeli da nas udaraju, nokautiraju - rekao je Miloš Pavlović.