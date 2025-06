- Beograd je uvek bio slobodarski grad, antifašistički grad, Beograd i Srbija to sebi ne mogu i ne smeju da dopuste, pravili su reprizu Niša, ujedinili su nas sve i država će reagovati! I uveren sam da svi koji su učestvovali u linču, to će platiti tako što će odgovarati pred licem pravde: Država je trpela, trpela i trpela, ćutala i ćutala, država će da reaguje, Srbija će da pobedi, fašizam u Srbiji neće proći..., poručio je predsednik rekavši da je "ponosan na ovog mladog dečaka i na sve mlade ljude koji su sinoć izdržali linč i teror".

- I kad ste mislili da je to dovoljno, da to samo pokazuje nedostatak ideja, jer to su oni isti koji su lagali o zvučnom topu, tobožnjem nasilju koje se protiv njih primenjuje, kukali i plakali svaki put kad ih neko popreko pogleda, a onda su primenili najstrašnije nasilje... Tako da su osramotili Beograd, osramotili Srbiju, to su ljudi koji su primenjujući nasilje podsetili su nas kako je izgledao Beč tridesetih i Minhen kasnih tridesetih prošlog veka..., dodao je predsednik.