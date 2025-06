- Morate shvatiti da su sve oči u Srbiji uperene u vas, jer vi ste kao neki probni balon za ovu vlast koja ne da nijednu mesnu zajednicu, a kamoli opštinu, razumete. Prema tome, morate se, dragi građani, boriti žestoko na ovim izborima , da dođe do promena, da ih dobijete, da dobijete glasove. Ako se desi, a desiće se sigurna sam, jer ne bi pristali na izbore da nisu spremni da kradu, moj savet, to sam rekla i Kosjeriću, po cenu toga da oborite izbore, nemojte im dati da kradu! Živeli i napred - kazala je Bojkovićeva.

- Interesantno je da ProGlas ne veruje u pobedu opozicije, ipak su unapred svesni da ih narod neće i da će izborni rezultat biti politički poguban za njih. Plan im je da zajedno sa grupicom blokadera izazovu incidente na svoj način, to jest putem nasilja i prekinuti izborni dan, kako bi za to optužili SNS i predsednika Aleksandra Vučića za navodnu izbornu krađu. Upravo zbog toga pozivaju građane i da obore izbore na lokalu, ali očito da ne shvataju da ih skoro niko ne čuje, jer njihova politika je identična politici Zagreba i politici lažnog kosovskog premijera Aljibina Kurtija, a to je ono što Srbija ne želi ni da čuje, jer želi politiku prosperiteta - kazao je prof Bjegović i dodao: