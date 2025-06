-Biblijski govoreći, najperfidniji oblik zla je onaj koji se krije iza zastave dobrog.Kako to da oni koji se zalažu za vladavinu prava mogu da traže puštanje na slobodu teških nasilnika? Kako to da oni koji se zalažu za demokratiju prave haos u Parlamentu? Kako to da oni kao građani Srbije sarađuju sa njenim unutrašnjim i spoljnim neprijateljem i dobijaju pare od njih? Možemo da zamislimo kako bi izgledalo uređenje društva i same države kada bi oni zaista došli na vlast: ljudi bi se jurili po ulicama, gađali kamenjem, prebijali jedni druge, dok bi krivično-pravna odgovornost bila selektivna, jer to je model koji oni zastupaju. Ovakvi koji tuku studente, profesore, direktore škola, gradonačelnike po ulicama sada definitivno odlaze u ropotarnicu istorije - kazao je Kojčić i dodao: