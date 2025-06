- Bilo ih je petorica. Vikali su da im smeta neka moja majica, nešto vezano za Zvezdu, ali i ja sam navijač Zvezde, pa mi nije bilo jasno o čemu pričaju. Bili su konfuzni. Prišli su nam i odgurnuli u stranu moje dve koleginice. Tada su me napala sva petorica, podigli su me i nabili na neku ogradu i potom udarali u glavu dok nije prokrvarila - rekao je on.