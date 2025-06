- Za Kurtija je to povod da protivpravno liši slobode pripadnike srpskog naroda. Ono što se mora priznati Nataši Kandić i Sonji Biserko je doslednost. Oni su već 35 godina na strani onih koji su protiv Srbije. Nije problem zapaliti sveću pripadnicima drugih naroda, problem je što nikada to nisu uradili za srpske žrtve. To je nešto što je upečatljivo. Ona potencira i priču o masovnim grobnicama. Ona bi izbrisala da može Gračanicu sa mape sveta - rekao je on.