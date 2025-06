Nikola Vujović (26) iz Zubinog Potoka, Mladen Milojević (28) iz Leposavića i Aleksandar Mirković (36) iz Patreša juče popodne i sinoć deportovani su do prelaza sa centralnom Srbijom, Merdara, Jarinja i Končulja. Vujović je deportovan do Merdara oko 16.00 sati a prema rečima advokata Srđana Mitrovića, Milojevića je do prelaza Jarinje tzv. kosovska policija deportovala oko 19.00 sati, a Mirković je deportovan do prelaza Končulj.