Fantastičan zakon o Alimentacionom fondu, posetiću i mlade koji su uzeli stambene kredite u njihovim stanovima. Dve velike posete u septembru, idem u Kinu i Japan, srešću se s carem! Velika stvar za dovođenje stranih investitora! Od cene nafte boli me glava

BEOGRAD - Pucano je na prostorije SNS u Vrnjačkoj Banji a lice je Ivan Mladenović, reč je o učesniku svih protesta, licu koje se slikalo sa svim liderima protesta, priveden je i odgovaraće za sva učinjena dela... Ovo su očajnički potezi onih koji to ne mogu da prihvate i uradiće još neko siledžijsko delo na Vidovdan, rekao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je ovog jutra gostovao na javnom servisu.

- Vreme za odgovornost dolazi i to je najbolja vest za građane Srbije, rekao je predsednik naglasivši da će odgovarati svi koji su urušavali institucije u državi poput univerziteta ali i samog javnog servisa - RTS.

Predsednik je istakao i da se zemlja ekonomski oporavlja te da je "obojena revolucija pobeđena".

- Veoma sam srećan zbog pozitivnog razvoja situacije u drugoj polovini godine. Pokazaćemo ozbiljnost u izgradnji Srbije, auto-puteva, naučno-tehnoloških parkova i drugih projekata", rekao je i dodao da kad je reč o situaciji u visokom obrazovanju da će odgovorni "izaći pred lice pravde".

- Od onih koji su urušili naš univerzitet i školstvo, do onih koji su urušavali sve druge državne institucije. Dakle, od Radio-televizije Srbije do tužilaštva, pravosuđa, policije i mnogih drugih stvari u javnom sektoru. Vreme za odgovornost dolazi i to je, čini mi se, najbolja vest za građane Srbije, naglsio je on.

Kad je reč o pucaču iz Vrnjačke Banje, predsednik je rekao da blokaderi spremaju još siledžijskih dela i to baš na Vidovdan kada treba da pokažemo slogu i da saborujemo. Dodao je i da veruje da će se danas doći i do snimaka a ne samo fotografija šta se dešavalo noćas po Vrnjačkoj Banji kad je pucao, koliko je to bilo jezivo dok ga policija nije savladala.

- Recite mi da li bi bila prva i glavna vest kod vas da je neko iz SNS pucao na prostorije blokadera, sramota je ovo što radite a kad ste bili blokirani svi smo bili uz vas, rekao je Vučić dodavši da je sramota da se učestvuje u rušenju zemlje.

Foto: Screenshot RTS

Objasnio zašto studenti nisu u blokadi nego su blokaderi

Pojasnio je građanima i da studenti nisu u blokadi jer niko njih nije blokirao nego su oni blokaderi koji blokiraju život u Srbiji i ne daju deci koja hoće da uče - da uče. Dodao je da veruje da će se oni vratiti studiranju, jer je to njihov najveći interes.

- Mi smo imali, zahvaljujući rektoru (Vladanu) Đokiću, ostalim rektorima i dekanima, najveći egzodus srpskih studenata u istoriji, iz naše zemlje, u prethodnih šest meseci. U istoriji takav egzodus nismo imali ni tokom Prvog, ni tokom Drugog svetskog rata. Najveći broj ljudi u istoriji Srbije je napustio našu zemlju zahvaljujući njihovim blokadama sistema i urušavanju univerziteta. Otišli su u region, otišli su u zapadne zemlje i zato su nam potrebne izmene Zakona o visokom obrazovanju, rekao je Vučić.

Podsetio je da ne mora vlada da predlaže da bi neko imao većinu i da će se on postarati da njegov predlog dobije većinu u Narodnoj skupštini od narodnih poslanika koji će za to da glasaju.

- Po tom mom predlogu zakona, koji će potpisati narodni poslanici, sigurno ćemo omogućiti veća prava privatnim univerzitetima, veću konkurenciju i nedvosmisleno ćemo omogućiti pravedniju i drugačiju raspodelu finansijskih sredstava nego što je bila do danas. I omogućićemo vrednim studentima da mogu da uče i da rade, jer su oni naša budućnost, a ne oni koji ništa ne znaju, ne žele da nauče i ne žele da rade", rekao je Vučić.

Istakao je da je budućnost na onima koji danas imaju najviše ocene i koji hoće vredno da rade za ovu zemlju.

- Uveren sam da ćemo to uspeti i zato je važno da mi zemlju razvijemo, da nam zemlja ide napred, da guramo sve oko EXPO, zato je važno da guramo našu saradnju sa svima, zato je odlično što otvaramo nove aviolinije i ka Tbilisiju, širimo svoje tržište i ka istoku", ocenio je predsednik.

- Budućnost je na drugima, onima koji danas imaju desetke, devetke, nije budućnost Radomir Lazović koji studira 30 godina, a nisam budućnost ni ja koji sam upisao fakultet, doduše drugi, jer hoću da poradim na svom obrazovanju, rekao je pa se osvrnuo i na ekonomske teme:

- Kako je obojena revolucija propadala, tako je naša ekonomija počela da raste, rekao je dodavši da je prvi put sada zadovoljan PDV-om.

- Zemlja raste, zemlja napreduje, pokušaće blokaderi da naprave još neko siledžijstvo a ja ću pokušati da vratim investitore u zemlju, da na našu zemlju gledaju kao nekad, dodao je predsednik.

O Alimentacionom fondu, stambenim kreditima, EXPU i Juseinu Boltu

Predsednik se tokom gostovanja u jutarnjem dnevniku osvrnuo i na tri veoma važne teme - promociji EXPO 2027 - spektakularnoj, kako je rekao, jer je danas u Srbiji legendarni Jusein Bolt, što je velika stvar za zemlju.

Vučić je kazao da će legendarni atletičar i višestruki olimpijski šampion Jusein Bolt biti jedan od promotera specijalizovane izložbe EXPO 2027, te naglasio da je to velika stvar za Srbiju. Bolt danas dolazi u Beograd čime je promocija EXPO podignuta na spektakularan nivo.

- Ja ću ga primiti u Palati Srbija, neću imati priliku da budem sa njim u Beogradu na vodi, žurim u Emirate, ali će sa njim biti Siniša Mali'', rekao je Vučić.

- Mnogi danas pišu da je svih vremena i da se to nikada promeniti neće. I to u više disciplina, na 100-200 metara, štafetama i tako dalje... On dolazi zbog promocije EXPO i to je velika stvar za zemlju, ne samo unutar Srbije, već mnogo više van naše zemlje, naglasio je Vučić.

Druge dve su dva veoma važna zakona koja su usvojena u Skupštini protekle nedelje a to je Zakon o Alimentacionom fondu i jeftinim stambenim kreditima za koje vlada veliko interesovanje.

Dodao je da dolazi vreme za odgovornost i da je to važno za građane Srbije, a o tome svedoče i novi zakoni koji su doneti u Skupštini.

- Važan je zakon o alimentacionom fondu i Zakon o stambenim kreditima za mlade. Ova dva zakona su fantastična za obične građane. Zakon o Alimentacionom fondu je ispunjenje obaveza prema deci, gde imate neverovatno ponašanje dela muškaraca i bivših supružnika koji ne žele da preuzimaju svoje odgovornosti, pa sada mi kao država preuzimamo te obaveze. Dete i majka dobijaju novac odmah od države, a neodgovorni roditelji postaju dužnici državi jer pokrećemo postupak protiv njih. Želimo da zaštitimo dete, žene i majke i da postaknemo očeve na odgovornost. Nisu samo očevi u pitanju, ali 99 odsto jesu. On stupa na snagu čim se objavi u Službenom glasniku i sa tim se neće čekati“, rekao je Vučić.

Što se tiče Zakona o stambenim kreditima, kazao je da čim se vrati sa puta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, obići će prve porodice koje su se uselile u nove stanove i kuće. „To je važan program, više od 5.500 ljudi je pokazalo interesovanje za taj program, a oko dve hiljade završava svu papirologiju“, rekao je Vučić.

Foto: Screenshot RTS

O skupu na Vidovdan: "To nije kontramiting"

Kada je u pitanju eventualni miting Pokreta za narod i državu na Vidovdan, Vučić je kazao da je to najavljeno još pre nekoliko meseci.

- To nije kontramiting. Svakako da nećemo imati nikakav veliki skup. Svakako ćemo gledati da izbegnemo tenzije, mi smo odgovorni ljudi. Razmišljamo o skupu u Novom Sadu, da li za 28. jun ili 5. jul. Svakako želimo da izbegnemo sukob jer smo mi odgovorni ljudi, pojasnio je. Prema njegovim rečima, SNS nikada nije organizovao kontramitinge pa neće to činiti ni na Vidovdan.

Dodao je i da će za tri meseca "fizički braniti blokadere od napada ogorčenog naroda".

Izmene Zakona o visokom obrazovanju, hoću da nam raste privatni sektor

Dodao je da su Srbiji potrebne izmene Zakona o visokom obrazovanju.

- Da li ćemo ga usvojiti ili ne, videćemo. Po tom mom predlogu zakona, sigurno ćemo omogućiti veća prava privatnim univerzitetima i omogući ćemo vrednim studentima da uče i rade. Važno je da zemlju razvijamo, da nam zemlja ide napred, važno je da guramo sve oko Ekspa, da gradimo. U septembru ću imati veliku posetu NR Kini i predsedniku Kine, zatim očekujem posetu Japanu. Uradiću sve što mogu za našu zemlju, kazao je.

Istakao je da će država preuzeti značajan teret na sebe u povećanju minimalca.

- Privrednici će reći da se plaše problema, ali nama javni sektor i dalje funkcioniše u gubicima. Privatni sektor donosi rast, ja hoću da nam raste privatni sektor. On gura razvoj države, kazao je.

Dve velike posete u septembru

Vučić je najavio da će u septembru imati dve velike posete Kini, kao i da očekuje i posetu Japanu.

- Dve velike posete u septembru, idem u NR Kinu i Japan, srešću se i sa carem. Velika stvar za dovođenje stranih investitora!, rekao je Vučić dodavši da je uveren da možemo mnogo toga tokom tih poseta da uradimo u dovođenju novih investitora u našu zemlju.

O penzijama i minimalcu: Penzije će biti značajno uvećane nego plate

Predsednik je ocenio i da je Srbija na dobrom putu, da je PDV na očekivanom nivou i da će penzije biti značajno više uvećane nego plate, iako su blokade nanele ogromnu štetu zemlji. On je rekao da penzioneri u Srbiji ne moraju da brinu jer će, kako kaže, penzije biti značajno više uvećane nego plate i dodao da će po zakonu to uvećanje biti 1.decembra.

- Ne brinemo mi za carine, akcize, porez na dobit, to sve ide dobro, to je sve u redu. Nego stanje ekonomije i krvotok ekonomije uvek vidite po PDV-u, a prvi put nam je PDV na očekivanom nivou, sve nam je do sada bilo ispod zahvaljujući divljaštvu blokadera. I nema tu velike filozofije, to su činjenice, to su čiste stvari kao suza, rekao je Vučić naglasivši da su blokade i blokaderi naneli ogromnu štetu zemlji i da će se decenijama analizirati kako je jedna zemlja pokušana da bude uništena, ali da se nije uspelo u tome.

Vučić je rekao da će oni koji su sve to uzrokovali i koji su želeli haos u zemlji morati da odgovaraju.

- Ali, dobre vesti su te da zemlja raste, zemlja napreduje. Ljudi ne moraju da brinu, biće još pojedinačnih incidenata, biće njihov pokušaj da naprave neko veće siledžijstvo, ali propašće, rekao je Vučić.

Naglasio je da je Srbija na dobrom putu i da on po svetu poziva investitore da dođu u Srbiju, da se vrate i da je ponovo posmatraju kao uglednu i dobru destinaciju za svoje investicije.

- Da se vratimo na stari put uspeha i napretka, uprkos svima onima koji su želeli uništenje zemlje u prethodnom periodu, poručio je predsednik.

"Nema kraja problemima Srba na Kosovu, ali pobediće Srbija"

Vučić je izjavio da nema kraja problemima Srba na Kosovu, ali da će pobediti Srbija kao i da će Srbija uvek pomagati svoj narod na Kosovu. Govoreći o najnovijim dešavanjima na KiM, hapšenju i progonu Srba, kaže da veruje u pozitivan epilog.

- Nema kraja tome, neće ga skoro biti, ali će na kraju pobediti Srbija. Neću da vam kažem šta to znači, na kraju pobediće Srbija. I u to sam sasvim siguran, kako se polako menjaju stvari u svetu, uveren sam da će pobediti Srbija. Shvatiće ljudi, neće dugo voda morati da teče Savom i Dunavom, da bi ljudi to primetili. Mi ćemo, kao i do sad, pomagati naš narod na Kosovu i Metohiji i uvek biti uz njih, kazao je on.

Foto: Screenshot RTS

"Problemi za ceo svet zbog sukoba na Bliskom istoku"

Osvrnuo se i na najnovija dešavanja na Bliskom istoku - sukob Izraela i Irana.

Tim povodom je pojasnio da Srbija ni na koji način nije uključena u taj sukob, ali da njega najviše brine porast cene nafte.

„Verujem da to donosi probleme celom svetu, Americi, Nemačkoj i evropskoj ekonomiji, kao i nama. Mi nismo ni na kakav način uključeni u taj sukob. Mi prodajemo municiju svima, to je naš posao, od toga živimo. Naravno da se municija koristi u ratu, čak i da se ne prodaje nekoj državi koja je direktno u ratu, to dođe do zemlje koja ratuje. Ako imate fabrike municije, onda morate da znate da će to da se dogodi“, rekao je Vučić.

On kaže da mu je dosta tih hipi priča od onih koji su zadovoljni kad im stave travčice u tanjir.

- Ja sam seljak čovek, ja jedem meso, rekao je Vučić dodavši da se pričaju bajke o gladnima a svi treba da znaju da se u Srbiji na dnevnom nivou baca na hiljade, hiljade, tona hrane kao i da su puni avioni za letovanja i skupe destinacije.

Govoreći prethodno o blokaderima, urušavanju zemlje i obojenoj revoluciji kazao je i da je ovo pobuna bogatih.

O izborima u Kosjeriću i Zaječaru

Vučić je u programu rekao i su izbori u Kosjeriću i Zaječaru završeni onog trenutka kada su prebrojani zapisnici bez ikakve primedbe i da je SNS kao i uvek objavila precizne podatke o izbornim rezultatima.

- Ne odlučuju (društvene) mreže, odlučuju zapisnici. Svi ljudi znaju da mi objavljujemo precizne rezultate u 0,0000001. Nema tu igre oko toga. Izašli smo pred narod i saopštili tačne rezultate. Mi se ne igramo. Mi smo ozbiljna država, kao i politička stranka, kao i pokret. Neko mora da bude ozbiljan u jednoj zemlji, rekao je Vučić.

Govoreći o tome da Zakon o lokalnim izborima dozvoljava prigovore u roku od 72 sata, Vučić je rekao da ako sudovi kažu nešto drugo, biće drugo, opozicija će izgubiti ubedljivije.