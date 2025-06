- Do toga je dovela mržnja koju su posejali blokaderi uz ogromnu podršku dela medijske scene. Do toga je dovelo stalno opravdavanje i relativizacija napada na studente koji žele da uče i sve ostale koji se sa blokaderima ne slažu, pa čak i na dekane, direktore škola i profesore. Do toga je doveo nedostatak adekvatne reakcije nadležnih institucija na fašističko divljanje blokadera na ulicama Niša, Novog Sada, Bogatića, Beograda i ostalih gradova i opština u Srbiji. Do toga je dovela tišina, pa čak i odobravanje, maltretiranja, targetiranja i terora nad novinarima i medijskim kućama koje se blokaderima ne sviđaju - navela je Brnabić na Iksu.