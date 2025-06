- Moguće je da se Šolak povukao sam s pozicije predsednika savetodavnog odbora, iako je i dalje suvlasnik kompanije, i to zbog imidža celokupne kompanije, ali i onih koje posluju u okviru Junajted grupe. Naime, deluje kao da je u pitanju poslovni manevar, jer Šolak sada mora da privuče nove investitore u svoju kompaniju, a s obzirom na njegovu poslovnu istoriju i lošu reputaciju koju ima jer su fondovi loše poslovali dok je on lično sticao dobit, verovatno smatra da će investitori pre odlučiti da ulože novac ako on nije na čelnoj poziciji. Bilo je, naime, onih koji su videli interes da ulažu u Junajted grupu ili barem neke kompanije koje posluju u okviru nje, ali ih je odbijala upravo Šolakova poslovna reputacija. No, bez njega verovatno im deluje da bi im investicija bila sigurnija - kaže Matić za Kurir i dodaje da je logičan sled okolnosti da se povuče i jedna od njegovih najbližih saradnica Boklagova.