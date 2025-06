- Ja ću mu pomenuti ime jer je on budući političar, možda i ministar u nekoj Vladi, Lazar Stojaković - student sa Rolexom! Evo ga, posla ga nemačka Vlada i fond Ružice Đinđić šest meseci u Nemačku. On pravi karijeru a njegove kolege ovde šta će da rade, da rade u mesarama, pekarama, oni koji nemaju bogate roditelje? Je l' to Srbija koju oni nama spremaju? - upitao je Antić tokom gostovanja na TV Prva.