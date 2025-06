- Sasvim je jasno da kada nema jasnog političkog cilja, a mržnja prema Vučiću je nedovoljan motivacioni faktor za Srbiju koja ga većinski podržava, onda posledice po Marfijevom zakonu mogu da se ogledaju isključivo po štetnim efektima. Jedini konkretan efekat ove manjine studenata u protestu i onih političkih stranaka koje ih podržavaju iza zavese jeste da se napravi šteta Srbiji, za početak u obrazovnom sistemu, i da se obeshrabri dolazak stranih investicija u srpsku ekonomiju. Ali možda to jeste prva faza njihove ukupne antisrpske politike. Mogu da pretpostavim da je sledeća faza ono što se već čuje iz njihovih redova - naoružavanje, prolivanje krvi i fizička eliminacija onoga ko je na demokratskim izborima dobio poverenje 60 procenata građana Srbije - navodi on.

- A to pre svega znači stabilan i svakodnevni ekonomski uspon, kvalitetniji životni standard, veća bezbednost zemlje u vreme apokaliptičnih svetskih sukoba i međunarodna politika u novom geopolitičkom rasporedu snaga kakve smo do sada mogli da sanjamo - zaključio je Kojčić.

- Odlaganje diplomiranja i zapošljavanja mladih dodatno je poremetilo tržište rada i smanjilo doprinose u sistem socijalnog osiguranja. Istovremeno, u društvenom smislu, ovakvi dugotrajni sukobi i atmosfera opstrukcije legalnog poretka doveli su do rasta frustracije, rasta radikalnih ideja, pa i do eskalacije verbalnog i fizičkog nasilja u javnom prostoru. Kada se institucije sistematski blokiraju umesto da se unapređuju, šalje se signal da je konflikt poželjniji od primene zakona i kompromisa, a to utiče na sve društvene grupe, ne samo na akademsku zajednicu - ističe on.