- Mnogo smo radili prethodnih meseci na opremanju, modernizaciji i pravljenju snažnije Vojske Srbije, više nego što je ikad bila. Radićemo veliku vojnu paradu, da vidite ono što ljudi ne znaju da imamo. To smo krili, to su ogromne promene u Vojsci Srbije u narednom periodu. U ponedeljak ću imati zvanično kolegijum Generalštaba gde ćemo razgovarati o svim neophodnim promenama. Ići ćemo na to da napravimo digitalna armija program/platforma. Videćete šta smo sve kupili, ne smem još sve ni da kažem. Snimali su nam dronovima iz okolnih zemalja, prelazili u našu teritoriju, NATO dronovi, ne možete to mnogo da krijete, ali nismo uključivali da ne bi mogli da znaju, i mali broj ljudi, najviše pet, zna šta smo doneli u našu zemlju - otkrio je Vučić u petak i dodao: