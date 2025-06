Vučić je nedavno, gostujući na RTS-u, naglasio da je moguće da građani čuju istinu koju do sada nisu čuli ili saznali.

- Samo vas molim poštovani građani, da verujete svojoj državi. Mi ćemo da biramo trenutak kada ćemo u potpunosti da zavedemo red, a do tada ćemo se truditi da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost, i Srbiju niko neće moći da zaustavi bez obzira na bezbrojne laži - rekao je Vučić.

- Pozivam sve mlade ljude još jednom da to iskoriste. Nema države na svetu koja daje takve uslove. Videćemo i sledeće godine još 5.500, ali moramo da završimo sada, da spremimo budžet u septembru. Kao što sam rekao, planiramo da uvedemo izmenu u radu izvršitelja, da više ne mogu da oduzimaju porodične kuće. Naši siromašniji građani su bili izloženi nečemu, ne krivicom izvršitelja, ti ljudi rade svoj posao. Ali to ne može biti porodična kuća ili stan, to moramo da zaštitimo. Verujem da će ljudi biti zadovoljni time što predlažemo - rekao je predsednik.