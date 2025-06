- Čestitam svima koji su uradili dobar posao. Država se stabilizovala nakon osam meseci obojene revolucije. Ljudi koji vode državu imaju pravovremene informacije o tome šta se dešava. Verujem da privođenjima nije kraj. Očekujem nastavak. To što smo čuli sa Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta to je čist terorizam. Treba identifikovati one koji su to izgovarali. Imaju krivično-pravnu odgovornost. Brkaju šta je državni udar. Spremaju ubistva, svakoga ko ne da Srbiju. Krajnja meta blokadera terorista je Srbija. Ovo je napad na državu Srbiju. Kada pripremate i priželjkujete napad rušite državu. Probisveti žele da se prolije srpska krv na Vidovdan, to je za svaku osudu. Uživaju u uništavanju simbola, zastavu kidaju, napadaju Vidovdan. To je kao da udarite šamar narodu Srbije. Ultimatum na Vidovdan toliko iritira ljude - rekao je Vučević.