- Bez obzira na to što tzv. blokaderi predstavljaju malu manjinu građanstva Srbije, koja na izborima teško da bi mogla da probije i cenzus, ili upravo zbog toga, njihove ideje se radikalizuju. Pošto nemaju nijedan program niti ideološku osnovu, pre svega nisu demokrate i ne poštuju drugačije mišljenje od svog, onda se njihova politika svodi na nasilje, na klevetu njihovih političkih protivnika, na bezobrazne pretnje. Međutim, ne uviđaju da su oni napumpani od nalogodavaca iz različitih svetskih fondacija, ali to dobro uočavaju građani Srbije, koji su u ogromnoj većini - kaže Kojčić za Kurir i dodaje da su ekstremističke i terorističke pretnje prepoznate iz različitih političkih uglova, te da bi voleo da se, kako navodi, u redovima studenata koji su "zavedeni i uvučeni u ovo đavolje kolo konačno izvrši diferencijacija".

- On će reći da profesori nemaju veze s tim, da su to studenti, a to je izbegavanje odgovornosti, prebacivanje svega na studente iako se zna da iza studenata stoje profesori i asistenti. Oni su kontrolisali i uticali na blokade, proteste i zahteve. Možemo da se nadamo da neće biti haosa i nasilja, ali deo strategije studenata je da puste priče da će napasti nešto, a onda mediji to eksploatišu - ističe.