Gostujući na Informer televiziji, on je naglasio da je policija spremna da izvrši svaki zadatak koji pred nju bude postavljen.

- Naš primarni zadatak je da sačuvamo javni red i mir i mi ćemo reagovati na svaki vid nasilja. Mogu da poručim svima koji planiraju protiv-pravne akcije da se od toga okanu. Republika Srbija je pravna država. Policija Republike Srbije je ozbiljna, odgovorna, profesionalna organizacija i svako ko bude odlučio da uradi bilo koji akt protivpravnog ponašanja, on će biti sankcionisan u skladu sa zakonom - rekao je Brkić.

- Policija je u svim ovim mesecima iza nas pokazala ozbiljnu dozu tolerancije i suzdržanosti. U onim situacijama kada smo imali uslove za upotrebu sredstava prinude mi ih nismo primenjivali. To je bila poruka sa naše strane da želimo da sačuvamo mir. Ali isto tako želim da upozorim sve one koji bi da pokušali da na bilo koji način pokušali da ugroze bezbednost građana da to nećemo dozvoliti - kaže Brkić.