- Ali opet kažem, ne možemo da konstatujemo da smo pobedili zato što je šteta koja je naneta ogromna i ne možemo mi da proglašavamo svoju pobedu ako Srbija gubi. Srbija je mnogo izgubila i Srbija je mnogo stradala tokom ovih sedam meseci i trebaće nam puno vremena da obnovimo sve ono što je porušeno i urušeno, ali svakako me raduje to što je država uprkos svemu pokazala zrelost, pokazala odgovornost i država je prethodnih 72 sata radila svoj posao i nastaviće da radi svoj posao - rekla je ona.

- I ta građanska neposlušnost. Šta znači građanska neposlušnost? Da ja vama mogu da ugrožavam vašu slobodu. Moja sloboda počinje i završava se do one linije dok ne ugrožava vašu. Kada kreće da ugrožava vašu, to više nije nikakva sloboda, to je zloupotreba priče o slobodi, o vladavini prava i o ljudskim pravima - navela je ona.