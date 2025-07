- Od divnih mladih kreativnih ljudi došlo se do tačke u kojoj nema nikakve kreativnosti, niti onih milih, pomirljivih lica. Prešlo se bukvalno na nasilje. Ono što ti koji žele da dođu na vlast ne shvataju jeste da je običnom čoveku, građaninu, najviše stalo do mira i stabilnosti i to ne zato što je to bila Vučićeva poruka na nekim od izbora, već to istraživanja pokazuju. Prema tome, čak i ako su opoziciono orijentisani, u dobrom delu građana ovo uliva samo strah, a ne poverenje. Oni sada demonstriraju samo opstrukciju i rušenje sistema, umesto stvaranja boljeg sistema. Ne bave se politikom, već blokadama, pa i nasiljem. Drugim rečima, rade na sopstvenu štetu, što se tiče budućeg rejtinga bilo kakve političke opcije koja će se iz ovoga izroditi, ako se uopšte izrodi. Takođe, rade na štetu celokupnog naroda. Ništa od ovoga im ne ide u korist, ali ne ide u korist ni vlasti, ni građanima - upozorava Lacmanović.