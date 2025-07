Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Čedomir Antić izjavio je danas da će se, kada se odrede kvote za upis na fakultete, saznati da se mnogo studenata opredelilo za privatne fakultete i naglasio da je ključno da se fakultetima omogući da organizuju prijemne ispite, a da to ne može da se organizuje izvan univerziteta niti onlajn.

On je naveo da uprava tog fakulteta želi da dobije kvote za upis kako bi izdržala letnje mesece sa platama, a da je protivzakonito organizovano da Nastavno-naučno veće tog fakulteta glasa o nastavku onlajn nastave , iako deo profesora već tri nedelje drži onlajn nastavu i onda nije došlo dovoljno profesora na glasanje.

- Većina jeste glasala za to, ali to nije bilo dovoljno. Onda je profesorka Marija Babović, koja nema nikakvu funkciju, samoovlašćeno otišla da predloži blokaderima neki njen program kako da se vodi nastava i tamo su je izvređali. Čak je bilo predloga da se glasa da se nikada ne obnovi nastava . A imaju ideju da dozvole da ko god hoće da uzme mirovanje, a ko neće da nema predispitne obaveze - rekao je Antić.

On je rekao i da profesori već treći mesec ne primaju platu i da nisu svi u situaciji poput njega koji je, kako je naveo, objavio 35 knjiga u 230.000 primeraka ili poput profesorke Marije Babović koja, kako kaže, ima nevladinu organizaciju SeCons - Grupu za razvoj i inicijativu, na čijem je računu 34 miliona dinara , prenosi Tanjug pisanje K1.

- Jel ima malo solidarnosti sa drugim ljudima? Nisu svi kao student Lazar Stojaković otišli o trošku nemačke vlade da nešto uče, iako nisu završili prošli semestar. Moja studentkinja radi u kockarnici već tri meseca, moj student radi kao pomoćni radnik u mesari . Jel može gospođa Marija Babović da prihvati to da nemaju svi 34 miliona na računu firme - upitao je Antić.

- Umesto da to rešavamo, pokazalo se da je naš sistem rada loš, da je ta decentralizacija loša, da je to obožavanje studenta sa velikim 'S' dovelo do toga da čovek koji vodi jedan od najvažnijih fakulteta kaže da će dok budu tri blokadera biti sa njima - rekao je Antić.