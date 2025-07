- Veoma sam uzbuđen i srećan, rekao je Vučić i dodao: A biću srećan i kad završimo do Požege, jedno dva dana, pa onda da nastavimo dalje ka Užicu, Ivanjici i Sjenici...

- Za dva-tri dana otvorićemo put do Požege, dodao je on rekavši da je to žila kucavica za celu centralnu i zapadnu Srbiju.