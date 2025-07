- U ovom trenutku zapošljavaju 137, zaposliće 500 a nadalje i do 800, to je velika stvar za ovaj grad, za Čačak a ništa od toga ne bi bilo da nije bilo ovog puta, velika investicija 89 miliona evra, i mi smo pomogli subvencijama. Danas u Čačku imamo 38.000 zaposlenih ljudi, 10.000 više, a 2012. imali smo ih 28.000, rekao je Vučić dodavši da je neverovatno da je ova fabrika nikla za 14 meseci!

- Kad dođe nemačka porodična kompanija, tu ostaje zauvek! One nam rešavaju budućnost! Investicija od 89 miliona €, i do 800 radnih mesta, rekao je on.

- Ovo je za nas blago, u pravom smislu reči, takve kompanije moramo da privučemo, to je za nas izvanredna stvar. Ovo je za Čačak blago, 343 miliona dinara je bio budžet Čačka, a danas je milijardu i po! Ovo donosi pare Čačku, kad bude bilo 500 zaposlenih, biće veća potrošnja u prodavnicama, restoranima, hotelima, dodao je on i pojasnio da je u današnje vreme jako teško naći investicije kao na primer u slučaju tekstilne industrije koja sada ide u Tunis gde plaćaju dvestotinak evra, a ne kod nas gde je minimalac 600.

- Izluđuju me, kažu biće sutra, neki papir nije potpisan... Ali od ponedeljka ljudi mogu da računaju, 2 sata do Zlatibora, do Čačka mnogo brže! Sutra neće biti, a da li će biti u subotu, nedelju, do ponedeljka mora biti, rekao je Vučić koji se pozdravio i razgovarao s radnicima, pitao ih odakle su i da li je posao težak.