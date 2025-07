- Izgledaće pomalo čudno, ali to je odraz zlehudog vremena u kome živimo. Bolje tako, nego nikako . I najvažnije da prijemni ispit bude sproveden na fer i pošten način. To dugujemo budućim studentima i njihovim roditeljima.

- Gospodin Đokić je politički lider i verovatni predsednički kandidat. Nedopustivo je da promoviše nasilje i daje indirektno zeleno svetlo za sukobe na ulicama Beograda. To je uradio više puta. Ne znam samo zašto ne da ostavku na mesto rektora i prepusti se političkom delovanju? Moguće je da uz pomoć jednog dekana na BU koji neće nadoknadu nastave, namerno izaziva krizu na univerzitetu i to zbog lične promocije. Takođe, Đokić i saradnici preko krize na univerzitetu traže šansu da politički "potpale" druge sfere društva. Ne radi rektor ništa slučajno i nasumično. Posebno je "dirljivo" kada izneveri mogući dogovor, a državu optuži sprovodi represiju ili kada u razgovoru menja temu, pravi se "Englez", a onda istrči u javnost u Briselu i napada Ministarstvo prosvete ili se demagoški krije iza studenata. Malo je preterao za Vidovdan i sporan je njegov legitimitet u procesu rešavanja krize. Jedino mi se čini da je Vladan Đokić medijski neuverljiv... Treba podsetiti, da "rektor Vladan", kako ga zove okruženje, ne bi bio to što jeste da njegov izbor za tu poziciju nije podržala sadašnja vlast, koju bi sada nasilno da sruši. Što se tiče dogovora Macut - Đokić, voleo bih da se obnovi univerzitetski život. Sve što je bilo do Ministarstva prosvete, mi smo uradili i uradićemo. Kvote za upis na fakultete su odobrene, iako je rektor Đokić promoter rušenja države . Ministarstvo prosvete je na strani univerziteta, studenata i u službi države i društva. Kada je premijer dao uputstvo šta treba uradimo da normalizujemo stanje, svi prateći dokumenti su bili gotovi za 48 časova ili kraće. Član sam kabineta prof Macuta i poštujem ga i kao premijera i kao čoveka.

- Nažalost, te garancije primarno i prevashodno treba da pruže rektori i dekani. Garantujem kao ministar da će inspekcijski nadzor biti efikasan i odgovoran. Svako ko bude profesionalno posvećen i angažovan, biće uvažavan i cenjen kao stručnjak i čovek bez obzira na politička opredeljenja. “ Blokaderi” nemaju naročito ni izgleda, ali ni budućnosti. Vreme ih je pregazilo zbog štete koju su napravili i još uvek prave. Verujem da će mladi moći nesmetano da studiraju i boriću se za njihova prava. Ministarstvo prosvete dalo je finansijska sredstva za učenički i studentski standard u vanrednim okolnostima. Nećemo da studenti pate zbog političkih ambicija dela građanski neodgovornih profesora koji ne razlikuju profesionalne obaveze od svojih političkih prava. "Otmica univerziteta“ nije izraz građanske hrabrosti. To je društvena destrukcija i rušenje pravnog poretka. A što se tiče političkih sloboda, ima ih u Srbiji koliko hoćete. Imate 124 registrovane stranke, dakle kome je do političkog angažmana, neka se njime bavi, prethodno neka obavi profesionalne obaveze.

- Ne, zaista ne. Prihvatio sam izazov i idem do kraja. Ne dam ni pedalj prosvetnog sistema blokaderima . Prosvetni sistem će biti zasnovan na zakonitosti, poštovanju akademskih praksi, tehnološkim inovacijama I meritokratiji. Ne zanimaju me izgovori. Prepreke shvatam kao izazove.

- Investicije u školske ustanove, digitalizacija obrazovanja, i to do tačke gde će biti stoprocentna upotreba veštačke intelegencije u nastavi, programi usavršavanja kompetencije nastavnika, reforme obrazovnih kurikuluma ne bi li oni postali otvoreniji za imaginaciju, kritičko mišljenje , individualnost i slobodu mišljenja dece i mladih, međunarodna saradnja i povezivanje sa porestižnim institucijama u svetu. Na domaćem planu, načelo privatne inicijative i konkurencija u oblasti obrazovanja, briga za talente i njihovo usavršavanje i ostanak u zemlji.

- To su svesno plasirane zlokobne laži. Nikada nisam imao nijednu prijavu zbog nedoličnog ponašanja, a kamoli sudski postupak. Svoja univerzitetska zvanja stekao sam u pravno validnim postupcima. Sve je "proizvedeno" jer sam prihvatio odgovornost da budem ministar, a delom je i bedna osveta jer sam 10 godina podržavao politiku predsednika Vučića, što je moje pravo i nameravam da ga koristim i dalje. Nije me iznenadila brutalna amoralnost i negativna opsesivno-kompulzivna želja tog dela javnosti da čine zlo... Dva dana skupštinske rasprave su bila pakao za moju porodicu. Neverica, tuga, bes... Lično me baš briga za sve njih, ali zbog porodice mi je jako teško. Nisam spavao noćima. Rado slušam The Clash i pesmu "Death or Glory". Poruka je jasna: ili ću ih svojom energijom, razumom i odlučnošću pobediti ili slavno stradati. Ali, nema povlačenja, nema predaje. Moja filozofije uvek je: istrajno, hrabro, energično, strpljivo. I razume se, "pobeda je najbolji leku u ratnoj apoteci duše", da parafraziram Ničea. Spasićemo univerzitet i Srbiju!