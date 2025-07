- Sve ono sa čime se sada susrećemo kada je reč o problemima oko budućeg upisa, kvote, pitanjima stranih univerziteta, dualnog obrazovanja i svega ostalog, sve to sada mora da se reši brzo. Mi, međutim, moramo da shvatimo da nastavnici po definiciji, iako stoji tzv. autonomija univerziteta u pogledu naučnog istraživanja, izlaganja javne reči i tako dalje, moraju da budu pomalo očevi i majke, moraju pomalo da vole tu decu, moraju pomalo da brinu o njima. Dakle, ne da ih šalju neposredno na nekakav front, i to u borbu koja i nije njihova, nego je to borba onih koji već odavno imaju svoje koristi - rekao je ministar Boris Bratina za TV Prva.

- Svako bi bio zlonameran ko bi kazao da se građani zaleću u demonstrante. Naprosto, međutim, nekada nekome, kako se to kolokvijalno kaže, pukne film. Ako vas neko udari malim prstom, teorijski on vas je udario, ali to je mnogo drugačije nego kada neko udari snažno pesnicom. Ipak, ne može se reći da je čovek u Zemunu koji je ženu zakačio retrovizorom, makar je i povredio tom prilikom, da je to uradio namerno - rekao je on.