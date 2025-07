- Most nam ni u kom slučaju nije potreban. Imamo već most koji je prohodan. Prelaze ga svakodnevno. Šta bi hteli? Dva mosta? Pa to je tako smešna ideja. Kome je pala na pamet? Njemu možda, ali... Verovatno i nekome iz inostranstva, da ne nabrajamo kome. Znamo ko njega uči, ko ga podstiče. Šta drugo da kažem? Nadam se da će neko da čuje naš glas, mada je to teško - kazala je ona, dok je njen sugrađanin dodao: "Ne treba nam most, imamo ga. Ništa nam ne treba. Ni jedan ni drugi. Ovaj glavni imamo, a i on je zatvoren."