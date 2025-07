A koliko su blokaderi odvojeni od stvarnosti možda najbolje pokazuje činjenica da u Beogradu nema sedam mostova za blokadu!

Dunav premošćuju dva – Pančevački i „Pupin“, a preko Save se drumski saobraćaj odvija preko mostova na Adi, Brankovog i Gazele. Stari savski most, koji je branio Đođe Miketić sa ortacima iz kraja, odnet je. Šesti bi bio novi železnički most (za svaki slučaj, da neki voz ne prođe, blokirali bi ga sa obe strane, kao onomad Prokop)… ali za sedmi bi morali da idu do onog između Surčina i Obrenovca!