"Manipulacija je - danas pričaju pogledajte kako nam izgledaju grede na Prokopu, a otvoreno je prošle godine. Mi smo raspisali konkurs. Prevaranti blokaderski, to je iz 1997. Što je niste popravili do 2012?"

"To što se dogodilo Draganu Vučićeviću je mnogo ozbiljnije nego što mislite. Moliću ga da uzme obezbeđenje. On je hrabar čovek, ima šestoro dece. Ti ljudi ili huligani teroristi ili zakržljalog mozga. Takvih će biti. Ali usledio je direktan poziv sa N1 i Nova S. Reći ću vam zašto, zato što je Informer gledaniji i od N1 i Nove S, a Šolaku je jedini interes da proda televizije. Zašto je ovo užasno loše - zbog činjenice da se ti mediji nisu oglasili već se tome raduju. Ljudi poput Štimca kažu da je to tek početak. Čudi me da tužilaštvo i policija nisu reagovali. Kada napade nečiju kuću ili stranačke prostorije to je čist hitlerizam. Mi u roku od sat možemo da im uništimo sve stranačke prostorije, ali ja bih lično tražio hapšenje da im jedan prozor slome".