„Ima i podršku od rodbine, svi smatraju da ništa nije uradio, da ne treba da odgovara, ali eto tako se odigralo... On očekuje da bude to rešeno pravedno i da bude oslobođen. Istina je ta bila da su ljudi pobijeni, da niko nije odgovarao i on je to rekao i sada čeka, šta može drugo“, dodao je Popović.