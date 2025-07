"Ta privremena mera suda znači da parlament više ne može da zaseda niti da pokušava da se konstituiše, a teško je pouzdano reći šta će sud da odredi posle toga. Očekuje se da on naloži raspisivanje novih izbora, da predsednici Osmani da uslov da treba da raspusti skupštinu, ali ne možemo da budemo sigurni jer je Ustavni sud svaki put iznenadio nekim svojim tumačenjima i odlukama. I dalje se pitam zašto Ustavni sud nije dao pravo drugim strankama da predlože predsednika parlamenta", objašnjava Gogić, ukazujući da je sve vreme kandidat za predsednika Skupštine bila Aljbuljena Hadžiju iz Kurtijevog Samoopredeljenja .

Kada je reč o Srpskoj listi , on napominje da se trenutna situacija tiče pre svega albanskih stranaka. Kako kaže, za Srpsku listu ova stvar postaje relevantna kada dođe do ponovnih izbora.

- Pošto će i na lokalnim izborima, koji su raspisani za 12. oktobar, Srpska lista imati konkurenciju unutar srpske zajednice, očekuje se slična situacija i na parlamentarnim. Ne isključujem mogućnost da ova dva nivoa izbora budu održana istog dana, ali mislim da su male šanse za to. Prvo, to Kurtijeva opozicija ne želi, a drugo, ukoliko bi posle privremene mere Ustavni sud naložio raspuštanje skupštine, onda vremenski nije moguće spojiti izbore. S obzirom na to da je rok 45 dana, onda bi parlamentarni bili već u septembru. Morala bi da se izvede nekakva pravna i politička gimnastika da bi se izbori spojili - ocenjuje Gogić.