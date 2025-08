- Svakako je moguće da izađu iz koalicije ukoliko shvate da im je to politički isplativo, ali s obzirom na to da izbori neće biti skoro, to bi ih odvelo pravo u opoziciju. Budući da učestvuju u većini grana vlasti, sumnjam da im to u ovom trenutku odgovara - smatra politikolog Vladimir Kljajić.