Kako se vidi iz prepiske na internoj blokaderskoj grupi u čiji je posed došao Kurir, uprkos naporima pojedinih blokadera da stvari iz donacija prestanu da se kradu, to im nikako ne uspeva, stoga će sada izgleda morati da kriju i šerpe!

"Svakako, meni je nestanak lonaca užasan, na ovo gledam kao još jednu instancu šireg procesa, a to je da nam stvari na fakultetu nestaju i da ljudi od decembra kradu. Ljudi su krali namirnice, pa je uveden magacin, ljudi su krali ćebiće, pa smo uveli posebne prostorije za to, ali nisam očekivao da nam kradu i lonce! Na blokadi su neki ljudi teška go..a i to je tako, ubuduće moramo i lonce da krijemo!", napisao je blokader zadužen za logostiku na Filozofskom.