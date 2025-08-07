Slušaj vest

Evropski poslanik i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u utorak, 5. avgusta, na dan 30-godišnjice od zločinačke akcije "Oluja", objavio je na Tviteru svoju fotografiju iz ratnih 90-ih, u vojničkoj uniformi jedne od hrvatskih jedinica, dok u rukama drži pušku "kalašnjikov"! Naravno, uz detaljan i hvalospevni opis koji slavi taj pogrom i čestitke hrvatskim oružanim snagama.

Ova operacija, koja je mnogim Srbima odnela živote, razorila domove i razdvojila porodice, u njegovoj objavi opisuje se kao "ključna vojno-redarstvena akcija za oslobođenje okupiranih područja Hrvatske". Detaljnije je u svojoj objavi Picula naveo:

"Prošlo je 30 godina od operacije "Oluja", vojno-redarstvene akcije ključne za oslobođenje okupiranih područja Hrvatske. Zalaganje za mir, jačanje demokratije i uravnoteženi ekonomski prosperitet trebalo bi da budu trajne orijentirne tačke u razvoju našeg društva, posebno danas kada su ove vrednosti pod sve većim pritiskom. Zahvalimo svima koji su doprineli odbrani suvereniteta i slobode Republike Hrvatske. Svim građanima, a posebno svojim suborcima, čestitam Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja", uz kontraverznu fotografiju.

Ovakva objava jednog evroposlanika i izvestioca visokog tela EU potpuno je neprimerena, posebno imajući u vidu da je objava stigla na dan sa posebnim značajem za sve Srbe u regionu, kaže za Kurir spoljnopolitički komentator i novinar Boško Jakšić.

"Osim neprimerenosti, ova objava je i provokativna, kao i politički apsolutno neproduktivna. Moram da priznam da je za osobu njegovog ranga ovakav potez sasvim neprihvatljiv, i to najbolje opisuje njegov potez. Ovakvim gestom može se podstaći još veća politička netrpeljivost i izazvati haos. Iako uglavnom podržava izjave evropskog poslanika, ovaj konkretni potez je krajnje loš i kontraproduktivan na mnogim političkim poljima", ocenio je Jakšić.

Pravnik i borac za ljudska prava Milan Antonijević ističe da je ova Piculina objava duboko neprimerena i politički neodgovorna.

"Ovom akcijom Evropski parlament na neki način gubi deo svog kredibiliteta, jer se ovakvom porukom šalje potpuno pogrešan signal. Naravno, svako ima pravo da objavljuje šta želi, ali istovremeno mora biti svestan pozicije koju zauzima", kaže Antonijević za Kurir.

On naglašava da objava Picule pokazuje da "očigledno ne shvata ozbiljnost ni funkcije koju obavlja, niti uticaja koji takva objava može da ima".

"Zbog toga ovaj slučaj mora biti otvoreno i objektivno razmotren u okviru Evropskog parlamenta, najpre kroz očekivano izvinjenje, a potom i kroz procenu da li je takvo ponašanje u skladu sa ulogom izvestioca za Srbiju. U suprotnom, naredni korak bio bi njegovo razrešenje i imenovanje osobe koja će biti nesporno nezavisna i koja neće unositi lične emocije u politički delikatan proces", kaže Antonijević, koji dodaje da se, kada je Tonino Picula imenovan na ovu funkciju, iskreno nadao da će uspeti da ostane objektivan.

"Ipak, kroz niz dosadašnjih postupaka pokazalo se da za takvu objektivnost kod njega nema prostora. Možda najjasniji pokazatelj toga jeste upravo njegova objava. Srbiji danas više nego ikad trebaju konstruktivnost i poverenje u institucije Evropske unije", zaključuje Antonijević, koji je prethodno direktno reagovao na Piculinu objavu i uputio mu kritiku na Iksu.