Predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit izjavio je da su poseta ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića Vašingtonu i njegov susret sa državnim sekretarom Markom Rubijom izuzetno značajni iz više razloga, navodeći da je najvažnije što je bilo reči o strateškom dijalogu i što američka administracija pokazuje da uvažava i doživljava Srbiju kao svog strateškog partera.

Naveo je i da strateški dijalog, kao koncept, upravo omogućava Srbiji da ima "rezervisano mesto" za stolom u Vašingtonu, što znači da, kada postoji neki problem, bilo u vezi sa Srbima na Kosovu ili neki drugi, Beograd ima direktnu telefonsku liniju sa Vašingtonom da o tome razgovara.

"Poseta ministra Đurića Vašingtonu i susret sa Markom Rubiom izuzetno su značajni iz nekoliko razloga. Prvo, zato što je to prvi bilateralan susret u Vašingtonu posle 18 godina, a drugo - mi do sada nismo imali takav susret na visokom nivou otkako je Donald Tramp postao predsednik u drugom mandatu, pa čak ni u prvom mandatu nije bilo takvih susreta sa Stejt Departmentom kao glavnom spoljopolitičkom službom SAD“, rekao je Velebit za Kosovo onlajn.

Posebno je podvukao da je susret važan u kontekstu svega što je urađeno prethodnih godina na polju jačanja srpsko-američkih odnosa.

"Iako je to jačanje počelo za vreme prvog Trampovog mandata i nastavilo se na vreme Bajdenove administracije, tu smo imali najavu uspostavljanja strateškog dijaloga. U januaru je zamenik državnog sekretara Ričard Vern boravio u Beogradu, kada je to najavio, a sada imamo, na neki način, ozvaničenje toga i najavu prvog bilateralnog susreta kada je reč upravo o strateškom dijalogu. Vidimo da iz Vašingtona postoji jedan konstinuitet u odnosu prema Srbiji i jedna promena u gledanju na region i to kako se doživljava Beograd u odnosu na druge aktere“, naznačio je Velebit.

O tome, dodao je, najbolje govori i to što je Mark Brnović, koji je imenovan za novog američkog ambasadora u Srbiji, za sada jedino imenovanje iz Vašingtona kada je reč o našem regionu, što vidi i kao pokazatelj da Vašington želi da, na neki način, resetuje odnose sa Srbijom i da tim odnosima da novi zamah.

Foto: EPA Will Oliver, Beta Msp Srbije

"Tu zaista postoji prilika da Srbija bude pozicionirana kao glavni partner Amerike u regionu i mislim da postoje dobre osnove za to. Srbija jeste najvažnija zemlja, ekonomski i što se tiče odbrane, izdvaja više od nekih članica Natoa i mislim da Amerika želi da ima Srbiju na svojoj strani. Ali, isto tako je u srpskom insteresu da ima što bolje odnose sa SAD, kao najvažnijom silom i jednim od najvažnijih aktera u našem regionu. Ukoliko hoćemo da jačamo poziciju zemlje na međunarodnom planu, ne samo ekonomski već politički i bezbednosno, mi moramo da radimo sa SAD i zato je ovaj susret u ovom trenutku jako važan upravo u tom kontekstu pozicioniranja Srbije u našem regionu“, naglasio je Velebit.

