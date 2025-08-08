Slušaj vest

Prvi put posle više od šest decenija, Niš krajem avgusta neće biti domaćin tradicionalnog Festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma - Filmskih susreta. Festival koji je godinama bio kulturni simbol grada, ali i šire prekinut je. Odluku o otkazivanju donelo je Predsedništvo Udruženja filmskih glumaca Srbije - Petar Benčina (predsednik) i članovi Olivera Viktorović, Viktor Savić, Jana Milić, Andrijana Oliverić, Marko Janketić i Fuad Tabučić - na vanrednoj sednici 3. jula.

U obrazloženju stoji da se "ne može garantovati sloboda i bezbednost umetnicima i publici". Ova izjava je, blago rečeno, neozbiljna. A zapravo je tendenciozna, netačna i politikantska.

Klasičan nemar

Jer, dok su pomenuti članovi UFGS-a zaključivali da su umetnici ugroženi, samo dan kasnije, u Somboru, veliki glumac Bogdan Diklić primao je nagradu "Specijalni Ernest". Na festivalu koji se, gle čuda, uredno održao. Nije otkazan. Niko nije bio ugrožen. Publika i umetnici prisutni i bezbedni.

Bogdan Diklić na festivalu u Somboru Foto: Milan Đurđević

Slično se dogodilo i na Paliću, gde je od 19. do 23. jula održan 32. Festival evropskog filma, uz prisustvo desetina glumaca i drugih filmskih umetnika. Nema informacija da je iko morao da se krije, niti da je bilo bezbednosnih problema.

Isto važi za Sopot, gde je u julu održan 53. filmski festival, a nagradu je dobio i Želimir Žilnik - umetnik i borac za slobodu, čije prisustvo očigledno nije bilo sporno. Niti je neko s njegovim autoritetom govorio o "ugroženosti". Za tri dana počinje Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.

Dakle, da se hoće, festival u Nišu bi se mogao održati. Ali neće. I to ne zato što nije moguće, već zato što nije bilo volje, rada i organizacije. Kako nezvanično saznajemo, razlog za otkazivanje leži upravo u neradu onih koji su ga otkazali.

Ne propustite Politika GLUMCI IGRALI PO BLOKADERSKOM SCENARIJU Filmski susreti u Nišu otkazani prvi put u 60 godina - ovo je razlog

"Monografije dobitnika nisu završene. Dokumentarni filmovi o Žarku Lauševiću i Svetozaru Cvetkoviću ni započeti. Statue za nagrade - nisu spremne. Ko je trebalo da dobije nagradu Pavle Vuisić - ne zna se, jer ni to nisu odlučili članovi predsedništva Udruženja filmskih glumaca Srbije. Ukratko, organizacija festivala nije ni počela od strane Udruženja, odnosno od strane prvenstveno Petra Benčine. On je izgleda mislio da je mesto direktora UFGS samo protokolarna stvar, a radi se o velikom poslu za veliku glumačku smotru. Benčina ima glumačke angažmane u pozorištu i na filmu, profesor je na FDU, i politički je aktivista, i jednostavno nešto je moralo da trpi, a to su nažalost Fimski susreti", kaže za Kurir sagovornik upoznat sa situacijom u UFGS.

I onda je, kao zgodna izlazna strategija, iskorišćena politička situacija.

Slično 2002. godine

Umesto da se preuzme odgovornost, izabrano je da se festival, i to baš ovoga leta kada je trebalo da proslavi 60. rođendan, simbolično žrtvuje i pretvori u deklarativnu žrtvu "neslobode". A zapravo iza svega stoji pokušaj da se prikriju sopstveni propusti. Da se neznanje i neorganizacija zamaskiraju "višim principima".

Dragan Bjelogrlić Foto: Stefan Stojanović

"Nema mogućnosti da se festival organizuje ako oba suosnivača ne donesu takvu odluku. Sličnu situaciju smo imali 2002. godine kada je došlo do određenog razmimoilaženja u koncepciji između grada i UFGS, kada udruženje nije htelo da učestvuje na festivalu i pretilo je da će tužiti grad ukoliko bude koristio naziv festivala. Zbog toga je taj 37. festival održan pod nazivom "Niš - Film Festival", a ne pod oroginalnim nazivom "Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma - Filmski susreti". Tada je za direktora festivala izabran Dragan Bjelogrlić, kao dobitnik Gran Prija prethodne godine", rekao je Dejan Dabić, predsednik Saveta festivala Filmski susreti.

Opet problemi

I gle ironije, istorija se ponavlja. Danas je na čelu UFGS-a Petar Benčina, glumac poznat po bliskosti sa Bjelogrlićem. I sada opet problemi sa UFGS-om, ali mnogo veći, jer Fimski susreti su otkazani.

Zanimljivo je, međutim, da politička i bezbednosna situacija, koja je navodno razlog za otkazivanje festivala u Nišu, nije nikakva prepreka kada se snimaju "Senke nad Balkanom" - serija čiji je autor upravo Bjelogrlić, koji pored umetničke uloge ima i političku - kao jedan od osnivača organizacije Proglas. Njemu, izgleda, nije smetala bezbednosna situacija u zemlji dok je snimao scene na Kalemegdanu usred blokada.

Ali kada treba da se održi festival u Nišu, iznenada više nema uslova, bezbednost je navodno ugrožena, i sve mora da se otkaže.

Niš je još jednom iskorišćen kao kolateralna šteta nečijih političkih i produkcionih agendi.