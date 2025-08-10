Slušaj vest

Austrijski kancelar Kristijan Štoker dolazi u zvaničnu posetu Podgoricu i Beograd, gde će u fokusu razgovora sa najvišim zvaničnicima biti proširenje EU i ekonomska saradnja, najavljeno je u Beču uz poruku da će se Štoker sastati i sa jednim od najpoznatijih Austrijanaca sa srpskim korenima - fudbalerom Markom Arnautovićem.

Štoker će u sredu, doputovati u Beograd, iz Podgorice posle razgovora s predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, a u glavnom gradu Srbije će se, između ostalih, kako najavljuje bečki portal Oe24, sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

U Beogradu su planirani i razgovori sa predstavnicima privrede, ne samo u vezi sa EXPO 2027. Kancelar planira da o tome razgovara i sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom ekonomskih poslova Adrijanom Mesarović, piše Oe24 i dodaje da će biti potpisani i sporazumi o produbljenju ekonomske saradnje.

Austrija je treći najveći investitor u Srbiju, a naša država je takođe najveći trgovinski partner Austrije na Zapadnom Balkanu. Prema podacima Kancelarije saveznog kancelara, obim trgovine dostigao je rekordnih 1,96 milijardi evra u 2024. godini, a izvoz je porastao za 3,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu na 1,1 milijardu evra.

Ne propustitePolitika"UZNEMIRUJUĆE I POLITIČKI VEOMA OPASNO" Vilimski i Kraus oštro osudili objavu Tonina Picule povodom 3 decenije od akcije Oluja: Neprihvatljivo veličanje nasilja
1 Beta Fred Marvaux.jpg
HrvatskaAUSTRIJA POKRENULA VELIKU ISTRAGU! 18.000 ljudi pod lupom zbog Tompsonovog koncerta! Evo šta ih čeka (FOTO)
tmps.jpg

"Austrija je od samog početka podržavala Srbiju na njenom putu ka članstvu u EU. Sada je važno insistirati na neophodnim reformama kako bi se mogli preduzeti konkretni sledeći koraci u procesu pristupanja. To takođe uključuje napredak u dijalogu između Beograda i Prištine, koji je neophodan za obe države i ključan za stabilnost celog regiona. Takođe je jasno da ne može biti kompromisa na putu ka članstvu u EU, na primer u oblastima vladavine prava, slobode okupljanja ili zaštite ljudskih i manjinskih prava", navodi se u saopštenju Kancelarije austrijskog kancelara.

Štoker će se videti i sa  Arnautovićem?!

Kancelar planira da se u Beogradu sastane sa jednim od najpoznatijih Austrijanaca sa srpskim korenima, fudbalerom Markom Arnautovićem, bivšim kapitenom Austrije, koji je pre tri nedelje potpisao za Crvenu zvezdu .

profimedia-1028071355.jpg
Marko Arnautović Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Razgovor između Štokera i rekordera Fudbalskog saveza Austrije (ÖFB) Arnautovića fokusiraće se na ujedinjujuću moć sporta.

"Marko Arnautović predstavlja snažne ljudske veze između Austrije i Srbije. Naša zemlja mu mnogo duguje“, naglasio je Štoker, prenosi bečki portal.

Kurir Politika/Oe24

Ne propustitePolitika"SMEŠNO JE I GLUPO MISLITI DA BILO KO MOŽE DA POBEDI DRŽAVU" Predsednik se oglasio, ovo je njegova poruka građanima
IMG-20250802-WA0298.jpg
PolitikaOGLASILA SE ĐORĐA MELONI POSLE SASTANKA S VUČIĆEM: Puna podrška Italije evropskim integracijama Srbije
xxx01 Beta Dimitrije Goll.jpg
PolitikaVUČIĆ POSLE SASTANKA S VISOKIM FRANCUSKIM ZVANIČNIKOM: Potvrda učešća Francuske na EXPO 2027 važan korak ka jačanju stubova naše diplomatije
2025-07-25 11_20_41-Instagram - Profile 1 - Microsoft​ Edge.png
FudbalVEĆ SU ODŠTAMPALI ARNAUTOVIĆEV DRES , A ONDA SE POJAVILA ZVEZDA: Crveno-beli pokvarili posao austrijskom velikanu!
marko1.jpg