Austrijski kancelar Kristijan Štoker dolazi u zvaničnu posetu Podgoricu i Beograd, gde će u fokusu razgovora sa najvišim zvaničnicima biti proširenje EU i ekonomska saradnja, najavljeno je u Beču uz poruku da će se Štoker sastati i sa jednim od najpoznatijih Austrijanaca sa srpskim korenima - fudbalerom Markom Arnautovićem.

Štoker će u sredu, doputovati u Beograd, iz Podgorice posle razgovora s predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, a u glavnom gradu Srbije će se, između ostalih, kako najavljuje bečki portal Oe24, sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

U Beogradu su planirani i razgovori sa predstavnicima privrede, ne samo u vezi sa EXPO 2027. Kancelar planira da o tome razgovara i sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom ekonomskih poslova Adrijanom Mesarović, piše Oe24 i dodaje da će biti potpisani i sporazumi o produbljenju ekonomske saradnje.

Austrija je treći najveći investitor u Srbiju, a naša država je takođe najveći trgovinski partner Austrije na Zapadnom Balkanu. Prema podacima Kancelarije saveznog kancelara, obim trgovine dostigao je rekordnih 1,96 milijardi evra u 2024. godini, a izvoz je porastao za 3,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu na 1,1 milijardu evra.

"Austrija je od samog početka podržavala Srbiju na njenom putu ka članstvu u EU. Sada je važno insistirati na neophodnim reformama kako bi se mogli preduzeti konkretni sledeći koraci u procesu pristupanja. To takođe uključuje napredak u dijalogu između Beograda i Prištine, koji je neophodan za obe države i ključan za stabilnost celog regiona. Takođe je jasno da ne može biti kompromisa na putu ka članstvu u EU, na primer u oblastima vladavine prava, slobode okupljanja ili zaštite ljudskih i manjinskih prava", navodi se u saopštenju Kancelarije austrijskog kancelara.

Štoker će se videti i sa Arnautovićem?!

Kancelar planira da se u Beogradu sastane sa jednim od najpoznatijih Austrijanaca sa srpskim korenima, fudbalerom Markom Arnautovićem, bivšim kapitenom Austrije, koji je pre tri nedelje potpisao za Crvenu zvezdu .

Marko Arnautović Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Razgovor između Štokera i rekordera Fudbalskog saveza Austrije (ÖFB) Arnautovića fokusiraće se na ujedinjujuću moć sporta.

"Marko Arnautović predstavlja snažne ljudske veze između Austrije i Srbije. Naša zemlja mu mnogo duguje“, naglasio je Štoker, prenosi bečki portal.