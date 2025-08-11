Slušaj vest

Nakon što su blokaderi uputili apel opoziciji da ne izađe na sledeće parlamentarne izbore u korist bezimene "studentske liste", a predsednik SSP Dragan Đilas najavio stvaranje "jedinstvenog fronta protiv Aleksandra Vučića", počele su ozbiljne tenzije na relaciji opozicija i stranka u nastajanju pod nazivom "studentska lista"!

Posle višemesečnih protesta i blokada opozicija se setila da pita "ko su ljudi na toj listi", a stigle su i prve pretnje.

Igre prestola

Tako je predsednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta kazao da se "svi kriju, pričaju i pozivaju na studente, a studenata nigde".

Ćuta: Studenata nigde, ne može nevidljiv čovek da menja bilo šta Foto: Petar Aleksić

"I te igre prestola oko te liste, ja, da hoću da idem na neku listu i da hoću da budem bilo gde, kao što sam hteo da idem bilo gde, da li u politici, da li na teren, ja dođem i kažem: "Ja sam Ćuta, taj i taj," pa staneš na crtu. Dakle, ne može nevidljiv čovek da menja bilo šta ili da radi bilo šta. Ako hoćete da se bavite javnim poslom, politikom, da menjate režim, morate da se vidite. I nemojte da se krijete iza nekakvih ne znam čega. Tu ima svega, tu je vlast u pitanju. Gde god je moć, gde god je vlast, gde god se neko kandiduje, tu ima motiva, šta mislite koje su to ambicije, tu ima svega i na jednoj i na drugoj strani. Tu su interesi raznorazni, tu su ljudi spremni na sve i svašta", rekao je Ćuta u jednoj emisiji.

Da ne izađemo...

Od Milorada Savića, člana stranke SRCE Zdravka Ponoša, stigla je objava na Iksu koja je mnogima zazvučala i kao pretnja blokaderima.

Naime, Savić je odgovorio novinaru Slobodanu Georgievu, koji je u svojoj objavi kritikovao opoziciju i upitao "šta studenti dobijaju ako idu na jednu listu sa opozicijom".

"Evo, mene kao opozicionara baš nešto zabole da sutra budem na nekoj studentskoj listi, na primer, baš naprotiv, ja navijam da opozicija uopšte ne izađe na ove izbore", napisao je Savić i dodao:

"Pa ako, ne daj bože, ne smenite AV vi stručnjaci koji ste protiv opozicije, e onda ćemo i vas da jašemo kao što ćemo jahati i naprednjake!".

Prosipanje magle

"Politika jahanja" koji su sve ovo vreme promovisali Jovo Bakić i njemu slični izgleda je postala i međusobna politika opozicije i blokadera, kaže za Kurir politički analitičar Nebojša Obrknežev.

"Ko bi rekao da će Ćuta biti jednom u potpunosti u pravu kada je reč o politici! Blokaderi traže samouništenje opozicionih partija zbog neke magle koja se prosipa u etar, a koja se navodno zove nekakva "studentska lista", na kojoj se neće videti nijedan student i na kojoj će se naći ko zna kakav šljam. Samo budale od političkih lidera bi pristale da se zbog takvih ne takmiče u legitimnoj političkoj trci i da sami sebe izopšte iz politike, iako ni dosad u njoj nisu bili vešti", avodi Obrknežev.

Obrknežev: Blokaderi traže samouništenje opozicionih partija Foto: Kurir Televizija

On dodaje da su ovim delovanjem opozicija koju znamo i ova u nastajanju ("studentska") došle do zatvorenog kruga.