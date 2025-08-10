Slušaj vest

PredsednikAleksandar Vučić gostuje u Nacionalnom dnevniku na TV Pink gde govori o nasilju blokadera, skrnavljenju srpske trobojke na Limanu u Novom Sadu, ali i daljim planovima razvoja i izgradnje Srbije.

Vučić je na početku istakao koje sve ekonomske mere očekuju građane u budućnosti.

- Muka čoveka mora biti najvažnije čime ćemo se baviti. Oni koji nisu bogati, koji nisu besni, to je naša glavna preokupacija. Dao sam sve od sebe zajedno sa saradnicima iz Vlade da dođemo do rešenja kojaa ćemo predstaviti za nekoliko dana.

- Radićemo na tome da ljudima olakšamo da prežive jesen, želim da ljudi kolika je naša briga i šta možemo da uradimo. Uzeli smo modele i Mađarske i Makedonije, da vidimo kako da spustimo cene. Mi dogovorimo da se spuste cene za 50 proizvoda, oni podignu maržu drugih i nadomeste profit. Nemamo ništa protiv da zarađuju dobro, oni uredno plaćaju porez, ali imam perotiv da budu prebogati, a da naš narod mora da plaća cenu. Kod nas cena hrane i pića je na nivou 95 posto prosečnih cena EU, to ne sme da se dogodi. Ovde nije cena gas i struje kao i u EU, niti su nam plate na nivou evropskih. A zenate li kolike su im marže. Od 35 do 42 posto. Kao nemački Lidl, pa su povećali marže sa 18 posto, uduplali ih.

- Ograničićemo maržu, nećemo dati da izvlače ono što im se sviđa i ne sviđa, ali cene će morati da padnu za 15-20 odsto. Žitarice, hleb, ulje, brašno. I verujte mi uspećemo. Navešću primer, jedan jogurt je 82,85 dinara, dakle fakturna cena je 95,98. Proizvođaču ostaje oko 6 dinara, a trgovcu ostaje 70-75 dinara. Nema baš mnogo smila, a oni zarade i više.

- Osim ovoga, donosimo mere o ograničavanju marži, kategorija proizvoda, bezalkoholnih pića, prerade voća i povrća, sveže i prerađeno meso, riba. Na sve idemo. Ograničićemo maržu u trgovini na malo, na 20-22%. Zaštitićemo i prozivođače i krajnje potršače. Moramo da menjamo i zakon do oktobra 2025.

Kaže da zna da stižu pritisci nekih ambasada iz kojih dolaze veliki lanci.

- Nažalost uništili smo jedan deo srpskih lanaca, nemam ništa protiv stranaca, nego protiv bahatosti. Isto važi i za banke. Gledaćemo da nađemo neka rešenja i da razgovaramo sa bankama. Ako nećete izaći državi u susret, što bi onda radili i sa državnim organima.

- Mi danas bacamo 1000 tona hrane. Imamo ljude koji teže žive, imaju niže penzije i koji moraju sebi da obezbede normalan život. Sada moramo da brinemo i o srednjem staležu. Prva mera će biti cene, trgovine, zakoni, mere. Da ljudi odmah osete boljitak.

- Imamo jednu dobru banku, Banku poštanske štedionice, ona nema problem sa bilansima, nije kao banke u vreme blokaderske vlasti, kada su ih namerno uništavali i trpali sebi pare u džepove.

Foto: Printscreen/Pink

Vučić se potom osvrnuo i na skrnavljenje srpske trobojke u Novom Sadu.

- Ponovo su rodoljubi prefarbali to što su blokaderi želeli da unište, oni će reći da to nisu dimenzije trobojke itd. Jasno je njima da je reč o imitaciji srpske zastavke. Zato su došli da je skrnave.

- Sinoć su u Petrovcu doveli 7 automobila, batinaša, veterana i onda su ih obični ljudi oterali iz Petrovca. A onda bi da gone ljude koji su branili svoje prostorije. Znaju koliko su slabiji u svakom smislu, zato imaju opsesiju da pokažu snagu. Došli smo dotle da nekim ljudima da boje zastave njihove zemlje smetaju, da nisu mogli to danas da trpe. Nisu mogli to da istrpe ni sat vremena. Okrečili su ih i vratili u neštp što je ružno. Za njih je ta zastava poput crvene marame u koridi. Ništa ne mrze više od te srpske trobojke. Sada im je jasno da je strah prošao, da više nigde neće ući bez otpora!

- Teško je razgovarati sa nekim ko misli da može da uništava fasade ljudima na kući, ide im na kuću, budi im decu. Ima tu i dobrih ljudi siguran sam, nisu tu sve batinaši koji razmišljaju kako će na tuđoj grbači da se dočepaju vlasti. Vreme odgovornosti dolazi i više nigde im neće proći. Kažu da je napeto u petrovcu zato što naprednjaci čuvaju svoju imovinu. Zamislite greha da čuvate nešto što vama pripada. I tako u svakom gradu u Srbiji, a neki batinaši dolaze da ih tuku svakog dana. I oni uporno ostaju na braniku otadžbine.

- Pitao sam za Vukašina da li je naš ili nije, da li je samo učestvovao u akciji kao običan čovek. Rekli su nam da je naš čovek iz stranke. Video sam hrabrog mladića koji je sve to izneo. Blokaderi mrze sve što je ženskog roda. Jedan dečko je ceo završio u crvenoj farbi i nastavio je da farba i rekao "ja sam pravoslavac Srbin, nastaviću da farbam". Zamislite da uzmete farbu i polivate te blokadere, kako bi prošli.