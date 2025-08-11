Slušaj vest

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je povodom jučerašnjeg događaja u selu Vuča kod Leposavića kada je tzv. kosovska policija ispalila hitac na srpskog mladića, da je evidentno da postoji kontinuitet u pritisku i terorisanju srpskog naroda, posebno na severu Kosova i Metohije.

"Ono što zvanični Beograd može da uradi jeste da sprovodi snažne diplomatske aktivnosti, prvenstveno prema zemljama koje mogu da utiču na ponašanje Prištine. Ali vidimo da one ne reaguju na to“, rekao je Drecun gostujući na RTS-u i dodao da Beograd može da pruža i finansira pravnu pomoć uhapšenim Srbima.

Drecun strahuje da će Aljbin Kurti nastaviti sa terorisanjem srpskog naroda.

"To je veoma efikasno zastrašivanje Srba, stavljanje ljudi u situaciju da ne vide budućnost na Kosovu. Srbi zbog toga odlaze. Rezultat takve politike je 20 odsto manje Srba od kada je Kurti tamo“, naveo je Drecun.

Najveći problem, ističe, jeste što deo međunarodne zajednice, posebno zapadne koji može da utiče na ponašanje Prištine, ne čini nikakve ozbiljne korake da zaustavi dovršavanje etničkog čišćenja.

"Da biste to zaustavili morate da obezbedite i garantujete imovinu na garantujete osnovne ljudske slobode Srbima, da garantujete bezbednost, da imaju normalan život, a oni apsolutno nemaju nikakve normalne uslove za život“, rekao je Drecun za RTS.

U budućnosti, kaže Drecun, prvo se mora videti rasplet političke i institucionalne krize na Kosovu i Metohiji.

„Da vidimo ko će biti na vlasti u narednom periodu, da li će ostati Kurti i Samoopredeljenje. Kod njega postoji kontinuitet, slobodno mogu da kažem, brutalne antisrpske politike. On ima velikoalbansku ideju koja ne podrazumeva Srbe na Kosovu i Metohiji. Pokušava to da realizuje. To što pokušava nekom retorikom da prikrije, ne menja suštinu stvari“, zaključio je Drecun.