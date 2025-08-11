Slušaj vest

Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da presuda Suda BiH predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nema veze sa pravom i doneta je da bi Dodik bio sklonjen sa političke scene, a krajnji cilj je oduzimanje nadležnosti i statusa Republike Srpske.

Bocan-Harčenko je naglasio da Dodik decenijama štiti status entiteta i nadležnosti Republike Srpske, što obezbeđuje njen opstanak u okviru BiH. Ruski ambasador napomenuo je da u centralizovanoj BiH srpski narod ne bi imao mogućnosti za preživljavanje.

On je dodao da, nažalost, ni nakon 30 godina nije postignut visok nivo pomirenja i integracije unutar BiH.

profimedia-0998353505.jpg
Milorad Dodik Foto: Sergei Karpukhin / Zuma Press / Profimedia

"Treba da se izbegne sukob i tu nema drugih opcija osim dejtonske BiH, jer se vodi priča o centralizaciji Bosne, ali u takvoj zemlji srpski narod kao manjina ne bi imao ni pravo glasa, niti mogućnosti za preživljavanje", napomenuo je Bocan-Harčenko.

On je istakao da će Moskva nastaviti relevantne aktivnosti na međunarodnom planu, a od presudnog značaja u ovim okolnostima je podrška Beograda.

Ne propustiteBosna i Hercegovina"SRPSKA NA RASKRŠĆU" Dodik: Ili distanciranje od Sarajeva ili prestanak postojanja
Screenshot 2025-08-10 104808.jpg
Bosna i HercegovinaUN SE OGLASILE OKO SITUACIJE SA DODIKOM: Pozivaju sve strane "na saradnju" kako bi se obezbedila "vladavina prava"
screenshot_1754488124599.jpg

"Spona Srbije i Srpske je prirodna, a Zapad želi da je uništi, shvatajući da je to najvažniji oslonac za Republiku Srpsku. Stav Moskve se potpuno podudara sa stavom Beograda, to je izmišljena odluka koja nema nikakve veze s pravom", rekao je Bocan-Harčenko za  "Politiku", odgovarajući na pitanje da li Beograd i dalje može da računa na podršku Moskve po pitanju ključnih nacionalnih izazova, a pre svega kada je reč o Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj.

On je rekao da, što se tiče Kosova i Metohije, Priština nastavlja i nastaviće pritisak na Srbe, posebno na severu i stalno stvara nova žarišta krize. Bocan-Harčneko je naglasio da će Moskva iskoristiti sve mogućnosti za podršku Srbiji.

"Koristićemo sve mogućnosti koje proističu iz članstva Rusije u Savetu bezbednosti UN. Uostalom vidi se da od dijaloga Beograd - Priština pod okriljem EU nema ništa", konstatovao je ruski ambasador.

Ne propustiteInfoBizNOVI GASNI SPORAZUM RUSIJE I SRBIJE Bocan-Harčenko: Sklopljen dogovor na najvišen nivou
8452130.jpg
InfoBizRUSIJA POTVRDILA UČEŠĆE NA EXPO27! Predsednik Vučić primio pismo iz Rusije
avvv.jpg
PolitikaSRBIJA I SRPSKA SU POD OZBILJNIM UDAROM, MORAMO IH SAČUVATI: Vučević o napadima na Dodika i Vučića
milos vucevic.JPG
PolitikaSRAMNE OBJAVE BLOKADERA SA PRAVNOG, CELU NOĆ PISALI, PA BRISALI: Raduju se presudi Dodiku, pravdaju Šmita, ljudi ih PROZVALI! "Koliko godina imate braćo? 13?"
milorad dodik.jpg