Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da presuda Suda BiH predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nema veze sa pravom i doneta je da bi Dodik bio sklonjen sa političke scene, a krajnji cilj je oduzimanje nadležnosti i statusa Republike Srpske.

Bocan-Harčenko je naglasio da Dodik decenijama štiti status entiteta i nadležnosti Republike Srpske, što obezbeđuje njen opstanak u okviru BiH. Ruski ambasador napomenuo je da u centralizovanoj BiH srpski narod ne bi imao mogućnosti za preživljavanje.

On je dodao da, nažalost, ni nakon 30 godina nije postignut visok nivo pomirenja i integracije unutar BiH.

Milorad Dodik Foto: Sergei Karpukhin / Zuma Press / Profimedia

"Treba da se izbegne sukob i tu nema drugih opcija osim dejtonske BiH, jer se vodi priča o centralizaciji Bosne, ali u takvoj zemlji srpski narod kao manjina ne bi imao ni pravo glasa, niti mogućnosti za preživljavanje", napomenuo je Bocan-Harčenko.

On je istakao da će Moskva nastaviti relevantne aktivnosti na međunarodnom planu, a od presudnog značaja u ovim okolnostima je podrška Beograda.

"Spona Srbije i Srpske je prirodna, a Zapad želi da je uništi, shvatajući da je to najvažniji oslonac za Republiku Srpsku. Stav Moskve se potpuno podudara sa stavom Beograda, to je izmišljena odluka koja nema nikakve veze s pravom", rekao je Bocan-Harčenko za "Politiku", odgovarajući na pitanje da li Beograd i dalje može da računa na podršku Moskve po pitanju ključnih nacionalnih izazova, a pre svega kada je reč o Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj.

On je rekao da, što se tiče Kosova i Metohije, Priština nastavlja i nastaviće pritisak na Srbe, posebno na severu i stalno stvara nova žarišta krize. Bocan-Harčneko je naglasio da će Moskva iskoristiti sve mogućnosti za podršku Srbiji.