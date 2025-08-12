Slušaj vest

Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić u gostovanju za K1 govorio je o padu interesovanja za mesta na ovoj obrazovnoj ustanovi, poručujući da su blokaderi ostvarili "ne Pirovu pobedu, već Pirov poraz".

- Doživeli smo da pre dve godine, 2023. 1.040 studenata konkuriše za mesta na našem fakultetu. I to je bilo skoro koliko se traži. To je jedan stari, popularni fakultet. U vreme kada sam ja upisivao, pre 32 godine, bilo je tri kandidata za jedno mesto na istoriji. Sada smo došli do toga da smo imali negde oko 757 zainteresovanih - kazao je Antić.

Profesor dodaje da dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani "razgovara sa Martom Kos, a ne sa svojim kolegama koji ne dele njegovo mišljenje da treba pumpati umesto studirati".

- On pominje kako je psihologija, zaboga, najatraktivniji program na Filozofskom fakultetu. Međutim, i tu je pad od 20 odsto u odnosu na 2024. godinu i zainteresovanih. Doživeli smo da studetni polažu prijemni na hodniku. I šta ćete sa tom vojskom? Ovo nije bila Pirova pobeda, ovo je bio Pirov poraz - kazao je Antić.

