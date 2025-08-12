Slušaj vest

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je danas da na svim fakultetima postoje pozitivni pomaci jer se na njima održavaju predavanja i ispitni rokovi.

- Iz ugla profesora možete da budete zadovoljni jer sam ja, primera radi, u dva ispitna dana ispitao oko 80 studenata, od čega preko 70 na osnovnim studijama i nekoliko njih na master studijama. To je skoro kao u najboljim danima i mogu da kažem da je to i neki maksimum koji se u skladu sa akademskim uzorcima može ispitati na ispitima - rekao je Petrov gostujući na K1 televiziji.

On je dodao da je tokom ispitivanja studenata naišao na neke koji su jako dobro pripremljeni, ali da su to uglavnom studenti iz starijih generacija.

- Važno je istaći da ima jako dobrih odgovora, iako i tu moramo da kažemo da su tu trenutno sigurniji i pripremljeniji oni koji su iz one prethodne generacije. To je ona generacija kojoj je Ustavno pravo, koje je objektivno težak predmet, ostalo iz prethodne godine. Za sada još uvek manje izlaze studenti iz generacije upisane 2024. godine koja je najviše iskorišćena da bi blokade u prvo vreme bile veoma masovne - ocenio je Petrov.

On je izrazio bojazan kako će se studenti upisani 2024. snaći na ispitima jer nisu imali kontinuitet u nastavi i ispitima.

- Videćemo kako će se oni snaći. Ja se tu malo više bojim jer, više je nego jasno da kada vi prekinete nekoliko meseci kontinuitet, a niste ga ni imali, da će to ići znatno teže nego kod onih studenata koji su na trećoj ili četvrtoj godini, pogotovo kod onih kojima je ostalo nekoliko ispita do kraja - objasnio je profesor.

Petrov je rekao da blokade na fakultetima u Srbiji imaju svoje specifičnosti, ali da nema dileme da je, kada je reč o fakultetima Univerziteta u Beogradu, rektor Vladan Đokić pravno odgovoran za sve što se dešavalo i što se još uvek dešava.

- Nadam se da će državni organi ipak da postupaju za ovo što se desilo i što se nije dešavalo na Univerzitetu u Beogradu. Nastava i ispiti, kao i regularna naučna istraživačka delatnost morala je da se obavlja na fakultetima u zgradama. Tu postoji i odgovornost nekih dekana jer su pristali na jednu nenormalnost - naveo je on.

Prema njegovim rečima, na fakultetima je postojala i blokada rada, ali i blokada objekata.

- Mi smo imali i blokadu rada i blokadu objekata. Blokada rada je bila apsolutna svuda, a blokada objekata zavisila je od univerziteta i fakulteta. Moramo da primetimo da je blokada objekata bila najjača u Novom Sadu gde su ispiti morali da se održavaju na Sajmu, a neki fakulteti u Beogradu će morati da održavaju ispite na izmeštenim lokacijama - naveo je Petrov.

Govoreći o intervenciji policije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, Petrov je rekao da smatra da su postojali zakonski uslovi da policija uđe na fakultete bez dozvole uprava tih fakulteta jer je imovina države bila ugrožena.

Prema njegovim rečima, ukoliko neki fakulteti nastave sa blokadama i u narednoj školskoj godini, država ne treba da isplaćuje plate nastavnom osoblju koje radi u tim obrazovnim ustanovama.