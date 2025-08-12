PAKT PROTIV SRBIJE! Priština, Hrvatska i Albanija zajednički kupuju oružje! Analitičari: Zna se koga nišane, njihove namere nisu skrivene
Nakon što su u Tirani pre pet meseci, u martu u Tirani, Albanija, Hrvatska i Priština potpisale memorandum o vojnoj saradnji, započele su rad na sprovođenju prve obaveze iz te deklaracije - kupovine oružja! Za analitičare, ovo je jasan znak da je ovaj vojni savez prvenstveno usmeren protiv interesa Srbije i srpskog naroda!
Nabavka naoružanja ići će preko jedinstvene porudžbine - umesto tri odvojene od svake strane nabavka će se finansirati iz nacionalnih budžeta.
- Na primer, sistem (naoružanja) koji tri države žele da kupe od SAD-a, naručimo kao jednu kupovinu, koristeći zakonodavstvo svake zemlje, ali da količina i rok isporuke budu zajednički. Jer kada se od SAD kupuje veća količina, cena je niža, a isporuka brža - rekao je prištinski minustar odbrane Ejup Maćedonci za RSE, dodajući da je sporazum pozdravljen u Pentagonu, tokom njegove posete Sjedinjenim Američkim Državama u junu ove godine.
Strahovita propaganda
Za sagovornike Kurira ovi potezi Prištine, Tirane i Zagreba bez dileme pokazuju ofanzivne namere.
- Tu nema nikakve dileme, jer je njihova kompletna unutrašnja u spoljna politika usmerena samo u pravcu antisrpskog delovanja. Vidimo strahovitu propagandu sa njihovih teritorija kroz njihove medije. To je poplava dezinformacija i poplava lažnih prikazivanja situacija kao prikazivanje Srbije kao potencijalnu opasnost. Oni govore da je Srbija produžena ruka Ruske federacije i nazivaju nas malginim uticajem na Balkanu. Na taj način privlače pažnju velikih zapadnih sila i sumere tu oštricu najmoćnijh sila na svetu protiv Srbije. To je njihov cilj - rekao je stručnjak za bezbednost Ljuban Karan.
On napominje da ovaj savez nezvanično već odavno postoji, a sada je samo formalizovan.
- Oni računaju na vojni rasplet situacije na Balkanu, i zato ide ta kupovina oružja. Njima ne preti nikakava opasnost od strane Srbije, zašto bi se oni naoružavali i ako su, kako oni to ponosno ističu, pod zaštitom NATO pakta? U pitanju su njihove teritorijalne pretenzije koje se znaju i nisu skrivene, i neke liderske ambicije, pogotovo Hrvatske, na prostoru Balkana, gde želi da degradira Srbiju na ekonomskom i vojnom polju - zaključio je Karan.
Ohrabruju Prištinu
Predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić kaže da su Zagreb, Tirana i Priština poslali jasnu poruku i Srbiji i regionu.
- Hrvatsko-albanski-prištinski trojni pakt u oblasti odbrane nije samo formalno-pravne prirode, već je reč o ozbiljnoj bezbednosnoj provokaciji koja nesumnjivo ima za cilj destabilizaciju regiona i jasnu poruku da Zagreb, Tirana i Priština ne žele region budućnosti. Potpisan trojni dokument nije defanzivni sporazum, vec eksplicitna i agresivna pretnja - kaže Nikolić i pita od koga se to Priština brani osim sto godinama napada ugrozene Srbe i druge nealbance na Kosovi i Metohiji?
- Ovim dokumentom i tačkama ugovornog odnosa Priština se samo ohrabruje u kampanji i namerama ka etnički čistom Kosovu i Metohiji. Mi smo poruku shvatili u skladu intencijama potpisnika. Srbija će nastaviti svoju diplomatsku borbu u očuvanju svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta u UN. Bilo kakav sporazum sa Prištinom bez saglasnosti Beograda je formalno ništavan jer je jedna od potpisnika tog trilateralnog sporazuma deo srpske teritorije pod međunarodni protektoratom a ne nekakva drzava - naglašava Danijela Nikolić.
Profesor bezbednosnih nauka i specijalista za terorizam i organizovani kriminal, dr Miroslav Bjegović, smatra da je jasno da je bezbednosni cilj vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine prvenstveno usmeren protiv interesa Republike Srbije i srpskog naroda, uključujući i Srbe u Republici Srpskoj.
- Uveren sam da je ovaj savez posebno orijentisan na teritorijalne pretenzije na severu Kosova i Metohije. Aljbin Kurti, uz podršku ovih država, pokušava da sprovede plan etničkog čišćenja ovog prostora, bilo oružanom silom ili tihim egzodusom. Šta ako ta vojska izađe na administrativnu liniju i krene da crta zapravo granicu po njihovoj volji? Takođe, Albanija teži ostvarenju svog vekovnog sna, Velike Albanije, kroz podršku tzv. države Kosovo u ovom savezu. Zaključno, smatram da je ovaj savez direktna pretnja Republici Srbiji i ugrožava njen sistem nacionalne bezbednosti. Srbija mora ozbiljno shvatiti ovu situaciju i uputiti jasna pitanja evropskim bezbednosnim institucijama o pravoj svrsi i namerama koje se kriju iza ovog vojnog saveza - rekao je prof. dr. Bjegović za Kurir.