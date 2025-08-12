Profesor bezbednosnih nauka i specijalista za terorizam i organizovani kriminal, dr Miroslav Bjegović, smatra da je jasno da je bezbednosni cilj vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine prvenstveno usmeren protiv interesa Republike Srbije i srpskog naroda, uključujući i Srbe u Republici Srpskoj.

- Uveren sam da je ovaj savez posebno orijentisan na teritorijalne pretenzije na severu Kosova i Metohije. Aljbin Kurti, uz podršku ovih država, pokušava da sprovede plan etničkog čišćenja ovog prostora, bilo oružanom silom ili tihim egzodusom. Šta ako ta vojska izađe na administrativnu liniju i krene da crta zapravo granicu po njihovoj volji? Takođe, Albanija teži ostvarenju svog vekovnog sna, Velike Albanije, kroz podršku tzv. države Kosovo u ovom savezu. Zaključno, smatram da je ovaj savez direktna pretnja Republici Srbiji i ugrožava njen sistem nacionalne bezbednosti. Srbija mora ozbiljno shvatiti ovu situaciju i uputiti jasna pitanja evropskim bezbednosnim institucijama o pravoj svrsi i namerama koje se kriju iza ovog vojnog saveza - rekao je prof. dr. Bjegović za Kurir.