Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon održao je danas preko video linka sastanak sa Žakom Merom, predsednikom francuske državne kompanije za međunarodne izložbe COFREX (Compagnie Française des Expositions).

Tema sastanka bila je priprema francuskog paviljona za Specijalizovanu izložbu Expo 2027 u Beogradu, uz fokus na produbljivanje kulturnih i istorijskih veza između Srbije i Francuske.

Gujon je rekao da je Expo 2027 u Beogradu jedinstvena prilika za Srbiju da se predstavi svetu kao centar inovacija i kulture u ovom delu Evrope, i dodao da mu je zadovoljstvo što je imao priliku da kroz savete i ideje pomogne u boljem razumevanju Srbije i srpskog naroda što će pomoći u oblikovanju francuskog paviljona za ovaj značajan događaj, navodi se u saopštenju kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju.

Foto: Marko Petrović Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

- Naše istorijske i kulturne veze su veoma čvrste, a saradnja na ekonomskom planu sve obimnija zahvaljujući dvojici predsednika, Aleksandru Vučiću i Emanuelu Makronu - izjavio je Gujon.

Predsednik COFREX-a Žak Mer, koji se trenutno nalazi u Japanu gde je u toku svetska izložba Expo u Osaki, zahvalio se Gujonu na podršci i pomoći oko ideje za izradu francuskog paviljona.

Kompanija COFREX osnovana je 2018. godine dekretom francuske države, sa sedištem u Parizu. COFREX je zadužen za organizaciju i promociju francuskih paviljona na međunarodnim i svetskim izložbama, među kojima su Expo Dubai (2020) i Expo Osaka (2025).

Srbija se uveliko sprema za organizaciju najvećeg događaja u modernoj istoriji, a zvaničnom potvrdom učešća Japana i Austrije, Expo u Beogradu oborio je svetski rekord po broju učesnika na specijalizovanim izložbama.