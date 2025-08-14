Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski komentarisala je divljačko nasilje blokadera, koje se dogodilo protekle noći, i istakla da se u demokratiji se vlast osvaja glasovima, a ne kamenicama i molotovljevim koktelima. 

"Sinoć smo svedočili jednoj od najopasnijih pojava u našem društvu, organizovanom nasilju koje ne poznaje granice. Napad na ljude, paljenje prostorija i ugrožavanje života nije politička borba. To je čin bezumlja koji preti da gurne Srbiju u najmračnije scenarije.

Građanski rat nema pobednika, on ostavlja samo pepeo, grobove i generacije u bolu. Srbija neće dozvoliti da nas gurnu u haos. Naš odgovor mora biti jasan: mir, jedinstvo i država koja štiti svakog građanina. To je naša zajednička dužnost, iznad svake partije i svake politike.

U demokratiji se vlast osvaja glasovima, a ne kamenicama i molotovljevim koktelima. Oni koji maštaju o građanskom ratu moraju znati da će se probuditi u državi koja će ih zaustaviti i pobediti.

Nema političkog legitimiteta za one koji ga grade na haosu i krvi sopstvenog naroda. Politika koja preti životima svojih građana nije politika – to je zločin.

Posebno je sramotno što su sinoć napadnuti oni koji nose uniformu ove države, pripadnici vojske i policije. Ti ljudi nisu tu radi politike, već radi svih nas, da štite mir, bezbednost i život svakog građanina. Kada udarite na njih, udarate na simbol države, na red i na zakon.

Srbija nije ničija kolonija i nikada neće biti. Mi sami odlučujemo o svojoj sudbini i niko neće upravljati ovom zemljom iz senke ili iz tuđih centara moći, gurajući nas u podele, mržnju i anarhiju", rekla je ministarka Stamenkovski. 

