Vrhovno javno tužilaštvo Republike Srbije pozvalo je danas sve građane Srbije da se bez izuzetka pridržavaju zakona, da ne narušavaju javni red i mir i da ne vrše nasilje prema bilo kome na bilo koji način, kao i da ne napadaju prostorije bilo kog lica ili pravnog subjekta bez obzira na lični stav ili mišljenje, jer je nasilje ne samo nezakonito već i protivno svakom civilizacijski uređenom društvu.

Istovremeno VJT poziva sva mesno i stvarno nadležna tužilaštva da bez izuzetka u potpunosti primene sva svoja zakonom poverena ovlašćenja na smirivanju situacije i uspostavljanju normalnog poretka funkcionisanja javnog reda i mira u bilo kom delu Republike Srbije.

VJT navodi i da sa posebnom pažnjom prati događaje tokom kojih je u noći između 13. i 14. avgusta ove godine došlo do težeg narušavanja javnog reda i mira u više gradova u Srbiji, kao i napada na i povređivanja policijskih službenika koji su obavljali svoje zakonom propisane poslove radi smirivanja incidentnih situacija i uspostavljanja javnog reda i mira na mestima gde je njihova reakcija bila neophodna.

Ističe se da Ustavom i zakonom propisana ljudska prava i slobode, kao i nepovredivost prostora za život i rad, moraju bez izuzetka da budu poštovani.